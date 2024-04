Nou pas cap a la permanència

detail.info.publicated VÍCTOR PARACUELLOS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Valuós empat l’aconseguit ahir pel Mollerussa en la visita a Tona (0-0) de cara al seu objectiu d’aconseguir la permanència. L’equip de Jordi Cortés visitava terres barcelonines en molt bona dinàmica, amb més de 200 minuts sense rebre gol, i volia mantenir la ratxa.

El duel va començar amb un Mollerussa molt replegat al darrere, defensant en bloc baix a prop de la porteria i amb un equip local amb el domini de la possessió. Malgrat el control del joc per part del Tona, el Mollerussa no patia en defensa, ja que desbaratava totes les accions d’atac locals. En els primers vint minuts, el conjunt de casa va provar el porter rival amb dos trets llunyans, el primer de Sureda i el segon de Morer. Passada la mitja hora, el Mollerussa va tenir a les botes dels dos davanters les ocasions més clares. La primera la va tenir Lamin, que va rebre una pilota a la frontal de l’àrea i la va picar tal com li va venir, i va sortir fregant el pal d’Arocas. Al següent minut, una bona passada des de migcamp va deixar sol davant del porter Moró Sidibé, que no va poder rematar ajustat al pal, però va aturar la pilota el porter. Abans del descans va provar de marcar Porta amb un tret llunyà, però li va arribar la pilota mansa a Aroca. Abans de retirar-se els dos conjunts a vestidors, hi va haver un enfrontament entre aficionats del Mollerussa desplaçats i el davanter local Campayo, però la situació no va anar a més i es va arribar al descans (0-0).A la segona part, el Mollerussa va sortir més actiu en atac, però l’efecte es va passar ràpidament, fruit del cansament i de la calor. A partir del minut 53, el duel va canviar i es va tornar més agressiu i físic. El punt d’inflexió va ser una falta de Nico Magno, al qual van mostrar la groga per l’acció. Allà van començar nombrosos duels entre davanters i defenses, interrompent el joc i complicant l’arribada d’ocasions de gol. En tota la segona part només hi va haver un tir a porteria del Tona, que va aturar sense problemes Buetas. En l’afegit, el Mollerussa va tenir a favor seu una falta fora de l’àrea molt perillosa. La pilota la va colpejar Soldevila, però la va treure un defensa sota pals. I així va acabar el matx, un empat amb poc futbol, que prolonga la imbatibilitat de l’equip del Pla i l’atansa a la salvació.

Cortés: “Mantenir la porteria a zero és important”

El tècnic lleidatà Jordi Cortés va valorar després del partit l’actuació dels seus explicant que “la primera part no ha estat la millor, hem estat malament en la pressió, però després del descans hem millorat i apujat el nivell. El pla de partit des del primer moment era mantenir la porteria a zero, i ho hem aconseguit”. “Cal donar molt mèrit a la defensa, ja que en aquest tram de la temporada les porteries a zero són molt importants”, va dir. També va parlar sobre l’estat de la gespa, les condicions meteorològiques i les baixes. “La gespa estava en mal estat, molt alta, molt seca i sense regar des de feia dies. També feia molta calor i hi havia molt desgast, però això afecta els 22 jugadors, no només els nostres.”Sobre les baixes, va apuntar que “està clar que quan no guanyes trobes a faltar el que no tens, però sí que és cert que potser avui el Nil ens hauria aportat una cosa diferent. No obstant, preferim tenir-lo a casa davant del Girona B i assumir venir aquí sense ell”.Sobre l’ocasió que va fallar Moró Sidibé, el tècnic va dir: “És una d’aquestes accions que creus que no es poden fallar, però al final el jugador és humà. Pot ser encert del porter o error de Moró, però no ha entrat i ja està.” Sobre la falta que va llançar Genís Soldevila va assenyalar: “La treuen sobre la línia entre el defensa i el porter, i me’n vaig satisfet perquè hem tingut ocasions.”