Plantan cara al líder sin premio

El Atlètic Lleida, pese a las importantes bajas que tenía, jugó un buen partido y plantó cara a un gran Europa B, que demostró su buen momento de forma y el porqué de su liderato en la categoría, para acabar llevándose los tres puntos. Los barceloneses se pusieron 0-3 en el marcador, pero el Atlètic Lleida tiró de carácter, reaccionó tras el descanso y a punto estuvo de igualar el marcador.

El equipo leridano, que no pudo alinear a Youssef, Ángel y Bipeba, empezó el partido muy concentrado y tuvo dos ocasiónes para adelantarse en el marcador, pero ni Motes en la primera de ellas, a los 2 minutos de juego, ni Konu en la segunda, en el minuto 10, acertaron en la definición. En cambio, el Europa B sí se mostró más efectivo en el remate y en el minuto 15 una indecisión defensiva local fue aprovechada por Juwara para rematar a gol en el primer palo un buen servicio tras una jugada por la banda. Siete minutos después, el buen trabajo de los visitantes volvió a dar fruto para sus intereses y Moreno anotó el segundo gol del líder tras otro error defensivo de la zaga del Atlètic Lleida. El Europa B pudo marcar el 0-3 en el 37, pero Daouda sacó bajo los palos un remate que ya se colaba. Pese a la desventaja, los de Xavier Bartolo nunca bajaron los brazos y, en el minuto 43, Villote estuvo a punto de recortar distancias en el marcador, pero su disparo salió muy cerca del larguero de la portería de Cordero. Con el resultado de 0-2 acabó la primera parte.La segunda mitad tuvo el peor inicio posible para las intenciones del Atlètic Lleida ya que a los 30 segundos de juego llegó el segundo gol de Juwara, que colocaba un 0-3 que pareció sentenciar el partido. Xavier Bartolo introdujo entonces en el campo a Graells y Bayona y eso le cambió la cara al partido. El Atlètic Lleida mejoró y cambió la dinámica del juego. Así, en el minuto 52 una buena jugada de ataque fue rematada por Jordi Coca al fondo de la red para establecer el 1-3. El gol dio ánimos a los leridanos, que siguieron buscando la espalda del Europa. En el minuto 74, un claro derribo a Villote en el área del Europa B fue señalada por el árbitro como penalti, y Peke no falló en la transformación para colocar el 2-3. Los últimos minutos del encuentro fueron una sucesión de idas y venidas de ambos equipos y el Atlètic Lleida dispuso de dos ocasiones para marcar, la más clara de ellas para Konu que, ya en tiempo añadido, no pudo aprovechar.

Xavier Bartolo: “Contra estos equipos no se puede fallar”

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, dijo: “en esta liga todos los equipos estamos bastante igualados, pero el Europa B y el Sabadell están por encima en calidad”. Sobre el resultado del encuentro, explicó: “Hemos planteado el partido para ganar, pero cometimos muchos fallos que equipos con tanta calidad como el Europa B no te perdonan”. Preguntado sobre la importancia de las bajas de su equipo, señaló: “Siempre afecta no poder contar con jugadores importantes, pero con carácter y espíritu de equipo los que han jugado han suplido su falta, y pese a empezar perdiendo 0-3 no perdimos la cara al rival y seguimos dentro del partido. Al final hemos tenido alguna ocasión para salvar un punto”, concluyó.