Planten cara al líder sense premi

L’Atlètic Lleida, malgrat les importants baixes que tenia, va jugar un bon partit i va plantar cara a un gran Europa B, que va demostrar el seu bon moment de forma i el perquè del seu lideratge a la categoria, per acabar emportant-se els tres punts. Els barcelonins es van posar 0-3, però l’Atlètic Lleida va tirar de caràcter, va reaccionar després del descans i a punt va estar d’igualar el marcador.

L’equip lleidatà, que no va poder alinear Youssef, Ángel i Bipeba, va començar el xoc molt concentrat i va tenir dos ocasions per avançar-se en el marcador, però ni Motes en la primera, als 2 minuts de joc, ni Konu en la segona, al minut 10, van encertar en la definició. En canvi, l’Europa B sí que es va mostrar més efectiu en la rematada i al minut 15 una indecisió defensiva local la va aprofitar Juwara per rematar a gol al primer pal un bon servei després d’una jugada per la banda. Set minuts després, el bon treball dels visitants va tornar a donar fruit per als seus interessos i Moreno va anotar el segon gol del líder arran d’un altre error defensiu de la defensa de l’Atlètic Lleida. L’Europa B hauria pogut marcar el 0-3 al 37, però Daouda va treure sota els pals una rematada que ja es colava. Malgrat el desavantatge, els de Xavier Bartolo mai van abaixar els braços i, al minut 43, Villote va estar a punt de retallar distàncies en el marcador, però el seu tret va sortir molt a prop del travesser de la porteria de Cordero. Amb el resultat de 0-2 va acabar la primera part.La segona meitat va tenir el pitjor inici possible per a les intencions de l’Atlètic Lleida, ja que als 30 segons de joc va arribar el segon gol de Juwara, que col·locava un 0-3 que va semblar sentenciar el matx. Xavier Bartolo va introduir llavors al camp Graells i Bayona i això li va canviar la cara al duel. L’Atlètic Lleida va millorar i va canviar la dinàmica del joc. Així, al minut 52 una bona jugada d’atac va ser rematada per Jordi Coca al fons de la xarxa per establir l’1-3 en el lluminós. El gol va donar ànims als lleidatans, que van continuar buscant l’esquena de l’Europa. Al minut 74, una clara falta sobre Villote a l’àrea de l’Europa B va ser assenyalada per l’àrbitre com a penal i Peke no va fallar en la transformació per col·locar el 2-3. Els últims minuts de l’enfrontament van ser una successió d’anades i vingudes dels dos equips i l’Atlètic Lleida va disposar de dos ocasions per marcar, la més clara per a Konu que, ja en temps afegit, no va poder aprofitar.

Xavier Bartolo: “Contra aquests equips no es pot fallar”

Una vegada finalitzat el partit, l’entrenador de l’Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, va dir: “En aquesta lliga tots els equips estem bastant igualats, però l’Europa B i el Sabadell estan per sobre en qualitat.”Sobre el resultat del partit, va explicar: “Hem plantejat el matx per guanyar, però hem comès molts errors que equips amb tanta qualitat com l’Europa B no et perdonen.”Preguntat sobre la importància de les baixes del seu equip, va assenyalar: “Sempre afecta no poder comptar amb jugadors importants, però amb caràcter i esperit d’equip els que han jugat han suplert la seua falta, i malgrat començar perdent 0-3 no hem perdut la cara al rival i seguim dins del partit. Al final hem tingut alguna ocasió per salvar un punt”, va concloure.