Trámite negativo

El Cadí fue ayer un convidado de piedra a la fiesta del Jairis, que consiguió por primera vez la clasificación para los play off por el título de la Liga después de superar con comodidad a las leridanas (78-65). El equipo de Fabián Téllez, con la permanencia en el bolsillo desde la anterior jornada, estuvieron irregulares en el trámite y pagaron caro un mal segundo cuarto, que las locales aprovecharon para sentar las bases de su histórico triunfo.

El Sedis tuvo una buena puesta en escena, con un parcial de salida de 0-5 y un juego sin complejos, moviendo bien el balón. Anna Montañana, que tomó el relevo de Eric Surís en diciembre, paró el partido muy pronto, con el 5-11 de Remenárová, con apenas 4 minutos disputados. El Jairis no estaba nada cómodo y la salida del Cadí le sorprendió. El equipo de Téllez alcanzó una máxima renta de 8 puntos con el 7-15 de Palma, pero en ese preciso momento el guión empezó a cambiar. Horvat lideró la reacción local, que le situaron a solo un punto (16-17) después de un 2+1 de la croata. Remenárová, con un triple frontal, acabó con las malas sensaciones antes del final del primer cuarto.Pero un triple de Konig abrió el segundo acto y los colegiados, especialmente Mas, dieron un empujón a las locales. Dos faltas antideportivas casi consecutivas que señaló el árbitro catalán ayudaron a que el Jairis diera la vuelta al marcador. Volvió a situarse por delante el Cadí con el 25-26 de Soler, pero fue la última vez. Poco después, Fabián Téllez pidió tiempo muerto, ya que las locales amenazaban con romper el partido. Dos tiros libres de Bishop elevaron la renta a 6 puntos (34-28) y Soler se tenía que ir al banquillo con tres faltas, las mismas que Rivers. El Cadí apenas tuvo respuesta, con dos tiros libres de Campisano, y el Jairis despegó con un enorme final del primer tiempo, llegando al descanso 11 puntos por encima de su rival (43-32). Desde la última canasta de campo, las leridanas habían encajado un 9-2 muy doloroso.Pareció reaccionar el Cadí en la entrada del tercer cuarto, con el 45-38 de Palma que culminó un parcial de 0-6, pero solo fue un espejismo. Volvió el bloqueo en ataque y el Jairis no desaprovechó la ocasión para volver a escaparse. Se colocó 13 puntos por delante con el 53-40 de Nelson y comenzó el castigo desde la zona exterior. Bettencourt, en un par de buenas acciones, elevó la máxima renta hasta los 16 puntos (58-42), que se mantuvo hasta entrar en el último de los actos (62-46). Konig estableció una nueva máxima diferencia de 18 puntos y una pequeña reacción del Cadí obligó a Montañana a pedir tiempo muerto a 7:22 del final (65-53). Konig lideró a las murcianas desde todos los ángulos, nadie la pudo parar y a las murcianas les costó muy poco volver a colocarse 18 puntos por encima (74-56). Quedaban 4:57 para el final y Fabián Téllez pidió un último esfuerzo a sus jugadoras. Remenárová, muy castigada por los árbitros, volvió a aparecer, junto a Soler, y parecía que el Cadí tenía intención de plantar cara. A 1:29, las leridanas amenazaban con un susto (76-65). Sin embargo, un par de errores bastaron para que el Jairis pudiera asegurarse la victoria, que selló Molina con una canasta de media distancia.La derrota acabó con una excelente dinámica de las leridanas y dejó el balance final lejos del Palau en un triste 2-13, que le ha costado al equipo leridano no poder aspirar a los play off por el título. El Cadí La Seu cerrará la fase regular el sábado (19.00) en su pista frente al Valencia, campeón de Copa y aspirante al título de Liga. Será la despedida para varias jugadoras de la actual plantilla.

Téllez: “Logramos que nuestras jugadoras no se dejaran ir”

Fabián Téllez, técnico del Cadí, señaló después de la derrota que “lo que queríamos, que las jugadoras no desconectaran, lo hemos conseguido. La salida de las jugadoras, poniéndose por delante, es lo que les habíamos pedido”. El entrenador añadió que “hemos introducido alternativas defensivas, intentando atacar sus puntos débiles. Hemos estado dentro del partido, pero también hemos querido jugar con nuestro banquillo, que aportara más. Se ha notado esta rotación, ya que ellas se jugaban muchísimo, estaban agresivas, concentradas al cien por cien. Pero lo mejor para nosotros ha sido conseguir que no nos dejemos ir, algo que ha reconocido el público y también el cuerpo técnico rival al final del partido”.