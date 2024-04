Viñales reina y caída de Márquez cuando era líder

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Maverick Viñales (Aprilia) se adjudicó ayer una clara victoria en el Gran Premio de las Américas de MotoGP, que se disputado en el circuito COTA de Austin, por delante de Pedro Acosta (KTM) y Enea Bastianini (Ducati). Por su parte, Marc Márquez (Ducati) se fue al suelo cuando lideraba la prueba y su hermano Àlex (Ducati) acabó la cita en el decimoquinto puesto. Viñales se convirtió en el primer piloto de MotoGP en ganar con tres marcas distintas, pues antes que con el fabricante de Noale lo hizo con Suzuki y Yamaha.

El de Figueres, que no ganaba desde 2021 en Catar, barrió con todo cuando se puso líder. Antes, las primeras posiciones bailaron durante muchas vueltas, con el infortunio para Marc Márquez, que acabó en el suelo. El de Cervera perdió el control de su moto en la curva 11, justo cuando había tomado el mando de la carrera. Sin duda, el ex de Honda recordó viejos tiempos en el circuito texano, ahora con una Ducati que parece tener cada vez más dominada.Pedro Acosta protagonizó la mejor salida, pero Jorge Martín (Ducati) no tardó en asomar, después de un toque con Marc Márquez que bien pudo terminar la carrera de ambos. El líder del Mundial tomó la delantera y pareció meter un buen colchón con la batalla entre Acosta, Márquez, Bastianini (Ducati) y Bagnaia (Ducati), pero el trazado de Austin no permitía ni un despiste. Por detrás, la remontada de Viñales era una realidad. Martín perdió su colchón de más de un segundo, Márquez se fue al suelo y el madrileño empezó a sufrir con los neumáticos. El de Ducati, después de irse al suelo en la Q2, tuvo que dosificar, y se vio superado por Bastianini, tercero. En la lucha por la carrera, Viñales no tuvo rival en Acosta, a pesar de que el murciano hizo historia siendo el piloto más joven en lograr dos podios seguidos en MotoGP. Una enorme carrera para dejar claro que el Mundial va a ser largo.

Sergio García gana en Moto2 y Moreira suma sus primeros puntos

El valenciano Sergio García (Boscoscuro) consiguió su primera victoria en la categoría de Moto2 y junto al piloto de Burriana estuvieron en el podio el estadounidense Joe Roberts y el murciano Fermín Aldeguer (Boscoscuro). Roberts apretó los dientes en casa y consiguió cazar y superar a Fermín Aldeguer a dos vueltas del final, con una desventaja de 1.3 segundos al comienzo del último giro respecto a Sergio García, aunque el valenciano aguantó el tipo para conseguir su primera victoria en la categoría. Mientras, el brasileño Diogo Moreira, que reside en Alcarràs, sumó en Austin sus primeros 2 puntos en la categoría después de terminar en la decimocuarta posición. Mientras, el colombiano de origen español David Alonso (CFMoto) sumó su segunda victoria de la temporada en Moto3, por delante de los valencianos Daniel Holgado (GasGas), que mantiene el liderato del Mundial, y Ángel Piqueras (Honda). Holgado continúa líder del mundial aunque ahora con 2 puntos de ventaja sobre Alonso, mientras que Piqueras consiguió su primer podio.