Del Sícoris a los Brooklyn Nets

El técnico catalán Jordi Fernández (Badalona, 1982), que en 2006 entrenó al primer equipo del Sícoris, será el nuevo entrenador de los Brooklyn Nets, aseguró la cadena ESPN, por lo que se convertirá en el primer entrenador nacido en España al frente de un equipo de la NBA. En diciembre de 2022 ya se convirtió en el primer técnico español en dirigir un partido de la NBA, tras la expulsión de Mike Brown en un Raptors-Kings, que terminaron ganando los californianos, su equipo, por un punto (123-124).

Adrian Wojnaroswki, uno de los periodistas con mejores fuentes en la NBA, sostuvo en ESPN que el catalán, que ahora es técnico asistente en los Sacramento Kings además de seleccionador de Canadá, es la primera opción para el banquillo de los Nets. Fernández, que llevó a Canadá al bronce en el Mundial de baloncesto de 2023, es uno de los técnicos asistentes más valorados en estos momentos en la NBA y el de Brooklyn no es el único equipo que había pensado en él para la próxima temporada puesto que los Charlotte Hornets también le situaron a comienzos de este mes entre sus candidatos.El badalonés, cuyos inicios como entrenador se forjaron en Lleida, jugó al baloncesto en el Mollerussa, fue preparador físico en el Tàrrega y ocupó el banquillo del Sícoris durante dos temporadas desde la 2005-06 hasta la 2006-07. “Aquella es una de mis etapas favoritas. Fueron dos temporadas, y en la primera subimos de Segunda a Primera Catalana”, declaró en una entrevista concedida a SEGRE en abril del pasado año.Ayer, tras conocerse su más que probable fichaje por los Nets como entrenador jefe, la noticia llenó de alegría al baloncesto leridano como, por ejemplo, la familia Malet con cuyos miembros compartió mucho tiempo durante su estancia en Lleida. Josep Malet padre, que era entonces responsable de la sección de baloncesto del Sícoris, le recuerda como “un chico al que se le veían maneras para dirigir un grupo. Se notaba que el baloncesto era su vida y allí en EEUU ha incrementado muchísimo sus dotes”. Cuenta a modo de anécdota que le dio un “disgusto” cuando dejó el club sicorista. “Es que fue apurando la opción de EEUU hasta el último momento y le guardábamos la plaza. Cuando se fue le dije: aún me tocará entrenar a mí”. Los hijos de Josep Malet, Josep júnior y Esteve, también tuvieron mucha relación, sobre todo este último que coincidió con él dos cursos en Inefc. “Seguimos teniendo contacto y es una alegría inmensa que, por fin, sea entrenador principal en la NBA. Se lo merece porque se lo ha currado muchísimo. Cada verano se iba a EEUU pagándoselo de su bolsillo para seguir aprendiendo”, explica Esteve Malet. Define a Fernández como “muy trabajador, muy tenaz y muy buen orador, algo muy importante en la labor de un entrenador. Personalmente es alguien muy cercano y no le ha cambiado el estar en EEUU”.