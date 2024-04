Del Sícoris als Brooklyn Nets

El tècnic català Jordi Fernández (Badalona, 1982), que el 2006 va dirigir el primer equip del Sícoris, serà el nou entrenador dels Brooklyn Nets, va assegurar la cadena ESPN, per la qual cosa es convertirà en el primer entrenador nascut a Espanya al capdavant d’un equip de l’NBA. El desembre del 2022 ja es va convertir en el primer tècnic espanyol a dirigir un partit de l’NBA, després de l’expulsió de Mike Brown en un Raptors-Kings, que van acabar guanyant els californians, el seu equip, per un punt (123-124).

Adrian Wojnaroswki, un dels periodistes amb millors fonts a l’NBA, va sostenir a ESPN que el català, que ara és tècnic assistent en els Sacramento Kings a més de seleccionador del Canadà, és la primera opció per a la banqueta dels Nets. Fernández, que va portar Canadà al bronze en el Mundial de bàsquet del 2023, és un dels tècnics assistents més valorats en aquests moments a l’NBA i el de Brooklyn no és l’únic equip que havia pensat en ell per a la pròxima temporada ja que els Charlotte Hornets també el van situar a començaments d’aquest mes entre els seus candidats.El badaloní, els inicis del qual com a entrenador es van forjar a Lleida, va jugar a bàsquet al Mollerussa, va ser preparador físic al Tàrrega i va ocupar la banqueta del Sícoris durant dos temporades des de la 2005-06 fins a la 2006-07. “Aquella és una de les meues etapes favorites. Van ser dos temporades, i a la primera vam pujar de Segona a Primera Catalana”, va declarar en una entrevista concedida a SEGRE l’abril de l’any passat.Ahir, després de conèixer-se el seu més que probable fitxatge pels Nets com a entrenador en cap, la notícia va omplir d’alegria el bàsquet lleidatà com, per exemple, la família Malet amb els membres de la qual va compartir molt temps durant la seua estada a Lleida. Josep Malet pare, que era llavors responsable de la secció de bàsquet del Sícoris, el recorda com “un noi a qui se li veien maneres per dirigir un grup. Es notava que el bàsquet era la seua vida i allà als EUA ha incrementat moltíssim els seus dots”. Explica a tall d’anècdota que li va donar un “disgust” quan va deixar el club sicorista. «És que va anar esgotant l’opció dels EUA fins a l’últim moment i li guardàvem la plaça. Quan se’n va anar li vaig dir: “Encara em tocarà entrenar a mi.”»Els fills de Josep Malet, Josep júnior i Esteve, també van tenir molta relació, sobre tot aquest últim que va coincidir amb ell dos cursos a Inefc. “Continuem tenint contacte i és una alegria immensa que, per fi, sigui entrenador principal a l’NBA. S’ho mereix perquè s’ha esforçat moltíssim. Cada estiu se n’anava als EUA pagant-s’ho de la butxaca per continuar aprenent”, explica Esteve Malet. Defineix Fernández com “molt treballador, molt tenaç i molt bon orador, una cosa molt important en la tasca d’un entrenador. Personalment és algú molt proper i estar als Estats Units no l’ha canviat”.