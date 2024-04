El júnior del Força Lleida continuará en Preferente

El equipo júnior del Força Lleida continuará la próxima temporada en la categoría Preferente, la más alta del baloncesto de base catalán, junto con los mejores equipos, después de finalizar en quinta posición una Liga que han cerrado a lo grande, ganando por 62-65 en la pista del Joventut de Badalona, que se ha proclamado campeón de Liga.

“Aunque en el trabajo de la base no solo se valora el resultado, sí que esto es una recompensa para un equipo que ha demostrado unos valores y que ha subido de nivel cada temporada”, explica su entrenador, Borja Comenge, que ha trabajado con este grupo las tres últimas temporadas. “Los cogí siendo cadetes y en el primer año de júnior el equipo se proclamó campeón de Catalunya y ahora, el último de la formación de este generación de 2006, han terminado quintos de Catalunya”. La Liga la ha ganado el Joventut, seguido de Manresa, Barcelona y L’Hospitalet, que son los equipos que se disputarán ahora el título de campeones de Catalunya.

El equipo empezó la temporada en el grupo B, pero al acabar segundo en este grupo disputó y ganó una eliminatoria ante el Sant Feliu, que le permitió acceder al grupo A, con los mejores equipos de Catalunya. Uno de los miembros de la plantilla es Ibu Dabo, que ya ha debutado con el primer equipo del Força Lleida, a las órdenes de Gerard Encuentra.En cuanto al futuro de estos jugadores, que ya pasarán la próxima temporada a la categoría sénior, Comenge cree que pueden incorporarse al sénior B, equipo que juega en Segunda Catalana y que tiene como entrenador a Sergi Fernández, ayudante de Borja en el júnior y, admitiendo que “en baloncesto el salto que hay desde Júnior a sénior es muy grande”, considera que varios de ellos pueden ayudar en pretemporada o sumarse a los entrenamientos.En cuanto a su futuro, Borja Comenge, que llegó hace tres temporadas procedente del Valencia, donde ejercía de asistente, tiene ganas de seguir trabajando con el Força Lleida. “Cuando vine me puse a su disposición, para entrenar donde el club considere y ya que no podré entrenar a este grupo, lo haré donde me digan”.