El júnior del Força Lleida continuarà a Preferent

L’equip júnior del Força Lleida continuarà la temporada vinent a la categoria Preferent, la més alta del bàsquet de base català, juntament amb els millors equips, a l’acabar en cinquena posició una Lliga que han tancat en gran, guanyant per 62-65 a la pista del Joventut de Badalona, que s’ha proclamat campió de Lliga.

“Malgrat que en el treball de la base no només es valora el resultat, sí que això és una recompensa per a un equip que ha demostrat uns valors i que ha pujat de nivell cada temporada”, explica l’entrenador, Borja Comenge, que ha treballat amb aquest grup les tres últimes temporades. “Els vaig agafar sent cadets i el primer any de júnior l’equip es va proclamar campió de Catalunya i ara, l’últim de la formació d’aquesta generació del 2006, han acabat cinquens de Catalunya”. La Lliga l’ha guanyat el Joventut, seguit de Manresa, Barcelona i l’Hospitalet, que són els equips que es disputaran ara el títol de campions de Catalunya.

L’equip va començar la temporada al grup B, però a l’acabar segon en aquest grup va disputar i va guanyar una eliminatòria davant del Sant Feliu, que li va permetre accedir al grup A, amb els millors equips de Catalunya. Un dels membres de la plantilla és Ibu Dabo, que ja ha debutat amb el primer equip del Força Lleida, a les ordres de Gerard Encuentra.Pel que fa al futur d’aquests jugadors, que ja passaran la temporada que ve a la categoria sènior, Comenge creu que poden incorporar-se al sènior B, equip que juga a Segona Catalana i que té com a entrenador Sergi Fernández, ajudant de Borja al júnior i, admetent que “en bàsquet el salt que hi ha des de júnior a sènior és molt gran”, considera que alguns d’ells poden ajudar en pretemporada o sumar-se als entrenaments.Quant al seu futur, Borja Comenge, que va arribar fa tres temporades procedent del València, on exercia d’assistent, té ganes de continuar treballant amb el Força Lleida. “Quan vaig venir em vaig posar a la seua disposició, per entrenar on el club consideri i ja que no podré entrenar a aquest grup, ho faré on em diguin.”