Eliminación cruel

El Barça cayó eliminado de la Champions League, pese al 2-3 que traía de la ida y de que todo parecía irle de cara con el primer gol de Raphinha, pero acabó viendo cómo el PSG le remontaba en Montjuïc. La expulsión de Araujo en el minuto 29 con 1-0 en el marcador fue clave porque desde ese momento, los franceses hicieron valer su poderío en ataque con goles de Dembélé, Vitinha y un doblete de Mbappé. Fue una más que discutible expulsión y el PSG se benefició tanto de los errores de los azulgranas como del árbitro, muy riguroso a la hora de echar al central uruguayo. A pesar de todo, el Barça sale con la cabeza alta por el trabajo desplegado. Después del 1-3 con un penalti forzado por Dembélé y transformado por Mbappé, tuvo opciones de igualar la eliminatoria hasta el minuto 90. Xavi fue expulsado en la segunda parte por protestar al árbitro.

El Barça se ha despedido de la Champions de forma cruel. Se vio en semifinales durante media hora, pero la expulsión de Araujo condicionó totalmente el partido y la eliminatoria. A partir de ese momento el Barça fue perdiendo fuerza y el PSG recuperó toda la que había perdido con el gol inicial de Raphinha.La expulsión obligó a Xavi a sacrificar a Lamine Yamal, protagonista de la asistencia del gol, y dar entrada a Íñigo Martínez. No tardó ni diez minutos el equipo de Luis Enrique en empatar el partido. Barcola, el delantero más destacado de los franceses en el primer tiempo, trazó un centro que no remató por poco Mbappé, pero que sí empaló Dembélé, abucheado por Montjuïc, con un derechazo que se coló por la escuadra. Era el tercer gol de la temporada del exazulgrana, dos de ellos contra su exequipo.El equipo azulgrana hizo un ejercicio de supervivencia ante un rival que monopolizaba los ataques y multiplicaba las ocasiones. Avisaron Achraf, con un zapatazo que rechazó Ter Stegen, y Fabián con un remate cruzado que salió desviado.A la tercera oportunidad, no perdonó Vitinha, que como Dembélé también marcó en la ida. La acción llegó tras un saque de esquina mal defendido por el Barça. El centrocampista se inventó un golpeo cruzado desde la frontal para superar a Ter Stegen (1-2, min.54).Igualó la eliminatoria el equipo parisino y salió de la cueva el Barcelona, que rozó el empate con un chut de Gündogan que rozó el poste de Donnarumma poco antes de que el colegiado expulsara a Xavi Hernández por protestar.Otro error infantil condenó al Barça. Esta vez fue Cancelo, quien derribó a Dembélé. No dudo el colegiado en pitar los once metros y Mbappé, desaparecido en la ida, le dio la vuelta a la eliminatoria en un santiamén (1-3, min.61). Agotados por el esfuerzo, los azulgranas esperaban su momento en alguna llegada. Se inventó una ocasión Lewandowski, que obligó a lucirse a Donnarumma, y Raphinha avisó con una cabalgada que solo le faltó finalizarla con precisión. En los últimos diez minutos del partido, quemó las naves Xavi dando entrada a Joao Félix y Fermín Suárez. Con el Barcelona buscando el milagro, Mbappé (1-4, min.89) acabó con el sueño europeo.

Xavi Hernández, que acabó expulsado una vez más, clamó contra el arbitraje tras el partido. “Le he dicho al árbiro que ha estado muy mal, que ha sido un desastre. Ha matado la eliminatoria. No me gusta hablar de los árbitros pero lo tenemos que decir, no nos podemos callar”.

Incidió en la jugada de la expulsión de Araujo. “Estamos contrariados, enrabietados, porque pienso que la jugada marca la eliminatoria. Con once contra once estábamos bien ordenados. La jugada marca la eliminatoria por completo. Para mí es demasiado pitar roja en esa jugada. No es bueno quedarse con diez y a partir de ahí es otro partido”, explicó.Del partido dijo que “hemos tenido el empate a dos con Gundo y el 2-0 con Robert (Lewandowski). Hemos tenido incluso alguna de Raphinha. Claras, pero siempre a remolque porque con diez es muy complicado. Es una pena que el trabajo de una temporada se acabe por una decisión arbitral. Me hubiese gustado jugar once contra once todos los minutos. Esta expulsión es innecesaria”, insistió Xavi, quien añadió que “el Barça lo volverá a intentar. Hemos hecho una Champions muy digna, notable diría yo”.Por su parte, Frenkie De Jong dijo que “Marcamos el 1-0 y teníamos una ventaja importante, pero en Europa cuando juegas con diez jugadores tantos minutos contra un equipo como el PSG sabes que vas a sufrir. Lo hemos intentado, pero al final no nos daba para más”.

La Champions deja más de 50 millones al club

La Champions dejará en las arcas del FC Barcelona poco más de 50 millones de euros, aunque le eliminación de ayer le deja sin otros 12,5 millones, que era el premio extra de alcanzar las semifinales, además de quedarse fuera del nuevo Mundial de Clubes. Para jugarlo tenía que caer el Atlético, circunstancia que sí se dio, pero también acceder a semifinales. La Champions ha dejado 47 millones de euros al club azulgrana, a lo que se debe sumar la taquilla del partido de ayer, que rondará otros seis millones de euros más.

Detenido un seguidor francés por lesiones

Los Mossos d’Esquadra tuvieron que intervenir para separar a aficionados del Barcelona y el Paris Saint-Germain (PSG), que se enfrentaron con insultos y lanzamientos de bengalas en las inmediaciones del Estadi Olímpic de Montjuïc, antes del inicio del partido. Además, alrededor de las cinco de esta tarde, en la zona de Creu Coberta y plaza de Espanya, un seguidor del PSG fue detenido por un presunto delito de lesiones a un seguidor del Barça. Los Mossos desplegaron un dispositivo de 350 agentes para mantener el orden público.

