Eliminació cruel

El Barça va caure eliminat de la Champions League, malgrat el 2-3 que portava de l’anada i que tot semblava anar-li de cara amb el primer gol de Raphinha, però va acabar veient com el PSG li remuntava a Montjuïc. L’expulsió d’Araujo al minut 29 amb 1-0 en el marcador va ser clau perquè des d’aquell moment els francesos fessin valdre el seu poder en atac amb gols de Dembélé, Vitinha i un doblet de Mbappé. Va ser una més que discutible expulsió i el PSG es va beneficiar tant dels errors dels blaugranes com de l’àrbitre, molt rigorós a l’hora de fer fora el central uruguaià. Malgrat tot, el Barça surt amb el cap ben alt pel treball desplegat. Després de l’1-3 amb un penal forçat per Dembélé i transformat per Mbappé, va tenir opcions d’igualar l’eliminatòria fins al minut 90. Xavi va ser expulsat a la segona part per protestar a l’àrbitre.

El Barça s’ha acomiadat de la Champions de forma cruel. Es va veure a semifinals durant mitja hora, però l’expulsió d’Araujo va condicionar totalment el partit i l’eliminatòria. A partir d’aquell moment el Barça va anar perdent força i el PSG va recuperar tota la que havia perdut amb el gol inicial de Raphinha.L’expulsió va obligar Xavi a sacrificar Lamine Yamal, protagonista de l’assistència del gol, i donar entrada a Íñigo Martínez. No va tardar ni deu minuts l’equip de Luis Enrique a empatar el partit. Barcola, el davanter més destacat dels francesos en el primer temps, va traçar una centrada que no va rematar per poc Mbappé, però que sí que va empalar Dembélé, esbroncat per Montjuïc, amb un cop amb la dreta que es va colar per l’escaire. Era el tercer gol de la temporada de l’exblaugrana, dos contra el seu exequip.L’equip blaugrana va fer un exercici de supervivència davant d’un rival que monopolitzava els atacs i multiplicava les ocasions. Van avisar Achraf, amb un xut que va rebutjar Ter Stegen, i Fabián amb una rematada creuada que va sortir desviada.A la tercera oportunitat no va perdonar Vitinha, que com Dembélé també va marcar en l’anada. L’acció va arribar després d’un córner mal defensat pel Barça. El centrecampista es va inventar un cop creuat des de la frontal per superar Ter Stegen (1-2, min.54). Va igualar l’eliminatòria l’equip parisenc i va sortir de la cova el Barcelona, que va vorejar l’empat un xut de Gündogan que va fregar el pal de Donnarumma poc abans que el col·legiat expulsés Xavi Hernández per protestar.Un altre error infantil va condemnar el Barça. Aquesta vegada va ser Cancelo, que va fer caure Dembélé. No va dubtar el col·legiat a xiular els onze metres i Mbappé, desaparegut en l’anada, va capgirar l’eliminatòria en un no res (1-3, min.61). Esgotats per l’esforç, els blaugranes esperaven el seu moment en alguna arribada. Es va inventar una ocasió Lewandowski, que va obligar a lluir-se Donnarumma, i Raphinha va avisar amb una cavalcada que només li va faltar acabar amb precisió. En els últims deu minuts del partit va cremar les naus Xavi fent entrar Joao Félix i Fermín Suárez. Amb el Barça buscant el miracle, Mbappé (1-4, min.89) va acabar amb el somni europeu.

Xavi Hernández, que va acabar expulsat una vegada més, va clamar contra l’arbitratge després del partit. “Li he dit a l’àrbitre que ha estat molt malament, que ha estat un desastre. Ha matat l’eliminatòria. No m’agrada parlar dels àrbitres però ho hem de dir, no podem callar”.

Va incidir en la jugada de l’expulsió d’Araujo. “Estem contrariats, enrabiats, perquè penso que la jugada marca l’eliminatòria. Amb onze contra onze estàvem ben ordenats. La jugada marca l’eliminatòria per complet. Per a mi és massa xiular roja en aquesta jugada. No és bo quedar-se amb deu i a partir d’aquest punt és un altre partit”, va explicar.Del partit va dir que “hem tingut l’empat a dos amb Gündo i el 2-0 amb Robert (Lewandowski). N’hem tingut fins i tot alguna de Raphinha. Clares, però sempre a remolc perquè amb deu és molt complicat. És una pena que el treball d’una temporada s’acabi per una decisió arbitral. M’hauria agradat jugar onze contra onze tots els minuts. Aquesta expulsió és innecessària”, va insistir Xavi, que va afegir que “el Barça ho tornarà a intentar. Hem fet una Champions molt digna, notable diria jo”.Per la seua part, Frenkie De Jong va dir que “hem fet l’1-0 i teníem un avantatge important, però a Europa quan jugues amb deu jugadors tants minuts contra un equip com el PSG saps que patiràs. Ho hem intentat, però al final no ens donava per a més”.

La Champions deixa més de 50 M€ al club

La Champions deixarà a les arques del FC Barcelona poc més de cinquanta milions d’euros, tot i que l’eliminació d’ahir li deixa sense uns altres 12,5 milions, que era el premi extra d’arribar a les semifinals, a més de quedar-se fora del nou Mundial de Clubs. Per jugar-lo havia de caure l’atlètic, circumstància que sí que es va donar, però també accedir a semifinals. La Champions ha deixat 47 milions d’euros al club blaugrana, a la qual cosa s’ha de sumar la taquilla del partit d’ahir, que s’acostarà a sis milions d’euros més.

Detingut un seguidor francès per lesions

Els Mossos d’Esquadra van haver d’intervenir per separar aficionats del Barcelona i el París Saint-Germain (PSG), que es van enfrontar amb insults i llançaments de bengales als voltants de l’Estadi Olímpic de Montjuïc, abans de l’inici del partit. A més, al voltant de les cinc d’aquesta tarda, a la zona de Creu Coberta i plaça d’Espanya, un seguidor del PSG va ser detingut per un presumpte delicte de lesions a un seguidor del Barça. Els Mossos van desplegar un dispositiu de 350 agents per mantenir l’ordre públic.

Manchester City i Madrid es mesuren avui

El Reial Madrid visita avui al Manchester City (21.00) en el duel de tornada de quarts de final, en un partit en què l’equip de Pep Guardiola busca fer bo el 3-3 de l’anada al Santiago Bernabéu. El partit que completarà les semifinals serà el Bayern Múnic-Arsenal, amb un 2-2 a l’anada. D’altra banda, Antiviolència va proposar ahir dos sancions per un import total de 7.001 euros a l’aficionat que es va adreçar al jugador del Reial Madrid Aurélien Tchouaméni amb gestos racistes durant el partit davant del Mallorca a Son Moix.