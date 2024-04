Un alumno de Inefc Pirineus, doble campeón de España

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Jan Torrella, alumno del Inefc Pirineus de 20 años, se proclamó doble campeón de España de Carreras de Montaña Trail Running 2024 el pasado fin de semana en el parque de la Barranca de Candelada (Ávila). Torrella, natural de Bagà (Barcelona), logró cinco oros en la competición, ya que además de proclamarse vencedor sub-23 y absoluto en la prueba de carrera de montaña, también sumó otros tres oros en subida vertical (sub-23 y absoluto y por equipos).

El sábado, en el Estatal de subida vertical, Jan Torrella vencía en las categorías absoluta y sub-23 sobre un recorrido de 7,5 km de longitud, que comenzaba a 440 metros de altitud y ascendía hasta los 1.490 metros. Además, por equipos la victoria en categoría masculina fue para el JAB Berga al que pertenece Torrella.El domingo se disputó la carrera de montaña, que consistía en un recorrido de 16 km con 840 metros de desnivel positivo. Nuevamente, el joven catalán logró una victoria contundente que le dio los títulos de campeón de España sub-23 y absoluto, alcanzando un récord de cinco medallas doradas: cuatro individuales y una por equipos. Jan Torrella declaró emocionado que “nunca había sido campeón de España y este fin de semana ha sido un sueño para mí”. Explicó que la carrera de montaña “empezó muy rápido y estaba flipando porque iba atragantado. Iba con el primer grupo pero detrás. Entonces he tratado de aguantarlos y después en el llano y en la bajada ya he recuperado un poco. Ya en la subida me emparejé con dos corredores que iban delante, nos hemos ido los tres hasta labajada en la que he dado todo lo que tenía hasta alcanzar la meta. Así que estoy muy contento”.En otro orden de cosas, Inefc Pirineus ha organizado este sábado una jornada de puertas abiertas en la que ya están inscritos 60 alumnos y más de 180 familiares.