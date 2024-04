Un alumne d'Inefc Pirineus, doble campió d'Espanya

Jan Torrella, alumne de l’Inefc Pirineus de 20 anys, es va proclamar doble campió d’Espanya de Carreres de Muntanya Trail Running 2024 el cap de setmana passat al parc de la Barranca de Candelada (Àvila). Torrella, natural de Bagà (Barcelona), va aconseguir cinc ors en la competició, ja que a més de proclamar-se vencedor sub-23 i absolut en la prova de carrera de muntanya, també va sumar tres ors més en pujada vertical (sub-23 i absolut i per equips).

Dissabte, a l’estatal de pujada vertical, Jan Torrella vencia en les categories absoluta i sub-23 sobre un recorregut de 7,5 quilòmetres de longitud, que començava a 440 metres d’altitud i ascendia fins als 1.490 metres. A més, per equips la victòria en categoria masculina va ser per al JAB Berga, al qual pertany Torrella.Diumenge es va disputar la cursa de muntanya, que consistia en un recorregut de 16 km amb 840 metres de desnivell positiu. Novament, el jove català va aconseguir una victòria contundent que li va donar els títols de campió d’Espanya sub-23 i absolut, assolint un rècord de cinc medalles daurades: quatre d’individuals i una per equips.Jan Torrella va declarar emocionat que “mai no havia estat campió d’Espanya i aquest cap de setmana ha estat un somni per a mi”. Va explicar que la carrera de muntanya “va començar molt ràpid i estava flipant perquè anava ennuegat. Anava amb el primer grup però darrere. Llavors he provat d’aguantar-los i després al pla i a la baixada ja he recuperat una mica. Ja a la pujada m’he aparellat amb dos corredors que anaven davant, ens n’hem anat els tres fins a la baixada, quan he donat tot el que tenia fins arribar a la meta. Així que estic molt content”.En un altre ordre de coses, Inefc Pirineus ha organitzat aquest dissabte una jornada de portes obertes en què ja estan inscrits 60 alumnes i més de 180 familiars.