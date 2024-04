Denuncian amenazas con navaja en un partido cadete

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra tuvieron que acudir ayer al Camp Municipal de Tornabous después de que la expedición del equipo cadete del Inter Recasens denunciara que un familiar de un jugador del equipo local, la Escola de Futbol Urgell, amenazó supuestamente con una navaja un futbolista del equipo de la capital del Segrià, una vez finalizado el encuentro de la Segunda división cadete que acabó con triunfo visitante por 1-3. Sin embargo, los agentes policiales que acudieron al campo no pudieron localizar ningún arma blanca después de registrar a varias personas.

Un portavoz del club local explicó que los incidentes ocurrieron a raíz de la expulsión de un jugador visitante en la segunda mitad, que según su versión habría insultado a un jugador local, de origen magrebí, lo que empezó a caldear el ambiente del partido. Reconoció que, una vez finalizado el partido el padre de un jugador saltó al terreno de juego y que además había un familiar de otro jugador que era el que según el otro club llevaba una navaja. La versión del club local concuerda con la que ofreció a SEGRE otro representante del equipo visitante, que ratificó los hechos y amplió que, según los integrantes del Inter Recasens que estaban en el campo, el primer padre que saltó al campo lo hizo con la intención de pegar a un jugador visitante.Por su parte, una portavoz de los Mossos d’Esquadra confirmó que recibieron el aviso de un altercado entre varias personas al finalizar el encuentro y que una de ellas había mostrado una navaja. Ante ello, agentes de la comisaría de Tàrrega acudieron al lugar, identificaron a varias personas y mediaron entre las partes pero no hallaron ningún arma blanca. Además, el portavoz local añadió que una vez identificado el supuesto portador de la navaja, los Mossos no le encontraron ninguna, tampoco en su vehículo ni en los alrededores. Explicó que sí llevaba unas llaves atadas al cinturón y en cualquier caso, aseguró que, sea cierto o no que llevara navaja, el club estudiará el incidente y tomará medidas para que no vuelva a ocurrir nada semejante, defendiendo que su entidad nunca se ha visto envuelta en ningún tipo de incidente y que no piensan permitir que se repita.