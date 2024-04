Denuncien amenaces amb una navalla en un partit cadet

Els Mossos d’Esquadra van haver d’acudir ahir al Camp Municipal de Tornabous després que l’expedició de l’equip cadet de l’Inter Recasens denunciés que un familiar d’un jugador de l’equip local, l’Escola de Futbol Urgell, va amenaçar suposadament amb una navalla un futbolista de l’equip de la capital del Segrià, una vegada acabat el partit de la Segona divisió cadet que va acabar amb triomf visitant per 1-3. Tanmateix, els agents policials que van acudir al camp no van poder localitzar cap arma blanca després d’escorcollar diverses persones.

Un portaveu del club local va explicar que els incidents van ocórrer arran de l’expulsió d’un jugador visitant a la segona meitat, que segons la seua versió hauria insultat un jugador local, d’origen magrebí, la qual cosa va començar a caldejar l’ambient del partit. Va reconèixer que, una vegada finalitzat el partit el pare d’un jugador va saltar al terreny de joc i que a més hi havia un familiar d’un altre jugador que era el que segons l’altre club portava una navalla. La versió del club local concorda amb la que va oferir a SEGRE un altre representant de l’equip visitant, que va ratificar els fets i va ampliar que, segons els integrants de l’Inter Recasens que eren al camp, el primer pare que va saltar al camp ho va fer amb la intenció de pegar a un jugador visitant.Per la seua part, una portaveu dels Mossos d’Esquadra va confirmar que van rebre l’avís d’un aldarull entre diverses persones a l’acabar el partit i que una d’elles havia mostrat una navalla. Davant d’això, agents de la comissaria de Tàrrega van acudir al lloc, van identificar diverses persones i van mediar entre les parts però no van trobar cap arma blanca.A més, el portaveu local va afegir que una vegada identificat el suposat portador de la navalla, els Mossos no li’n van trobar cap, tampoc al seu vehicle ni als voltants. Va explicar que sí que portava unes claus lligades al cinturó i en qualsevol cas, va assegurar que, sigui cert o no que portés navalla, el club estudiarà l’incident i prendrà mesures perquè no torni a passar res de semblant, defensant que la seua entitat mai no s’ha vist involucrada en cap tipus d’incident i que no pensen permetre que es repeteixi.