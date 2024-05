L’AECC subhasta 8 hectàrees de terreny agrari a Juncosa procedents d’una herència

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Associació Espanyola contra el Càncer, a través del portal especialitzat Escrapalia, ha tret a subhasta pública 8 lots de 14 parcel·les de terreny de la seua propietat. Principalment d’ús rústic, es tracta de 103.041 metres quadrats ubicats en diferents localitats, entre elles Juncosa, a Lleida. El preu de sortida conjunt assoleix 73.202 euros, amb lots que accepten licitacions des d’1 euro fins els 51.000 euros, amb descomptes que superen el 80% respecte al valor de taxació.

A Juncosa se subhasten vuit hectàrees (87.089 metres quadrats) de terreny agrari que es posen a subhasta per un preu inicial de 51.000 euros. Parcel·les ubicades a la partida de "Fonts d’en Jaume, Comanoller o Víveres o Cova Nollers" amb aprofitaments d’ametller i olivera de secà i pineda. Enllaç a la subhasta

Aquestes propietats procedeixen d’herències de persones que han deixat a l’Associació Espanyola contra el Càncer el seu llegat per continuar amb l’activitat dirigida a fer front al càncer i millorar la vida de les persones. Es posen a la venda per recaptar fons de cara a portar a continuar impulsant la investigació, cobrir les necessitats no clíniques de pacients i familiars i impulsar la prevenció en càncer. Tot això per contribuir a superar el 70% de supervivència.

Les subhastes romandran obertes fins el 28 de maig, a les 12:30 hores. Poden participar, després del registre gratuït a la plataforma, qualsevol persona, empresa o inversor. Per licitar, han de realitzar un dipòsit de garantia que varia en funció del lot, l’esmentada quantitat es tornarà, exceptuant el millor postor com a part del preu de venda.