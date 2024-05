La Paeria planteja multes de més de 90.000 € a tres persones per sobreocupació de pisos

Vista del tram de l’avinguda València on hi hauria un dels habitatges que van ser sobreocupats. - GERARD HOYAS

L’ajuntament de Lleida ha proposat sancionar tres persones amb més de 90.000 euros per haver promogut la sobreocupació d’almenys dos pisos de Pardinyes i Cappont. Aquests tres ciutadans serien els arrendataris d’un habitatge situat al número 6 de l’avinguda València, a Cappont, que va ser objecte d’investigació per la Guàrdia Urbana, ja que sospitaven que en aquest podrien viure més persones de les que permet la cèdula d’habitabilitat. Arran d’algunes inspeccions, van poder comprovar que en aquell moment hi havia inscrites al padró municipal vuit persones en aquest habitatge a més de les tres que figuraven com a arrendataris del pis. Després d’aquesta revisió, van consultar a l’Agència Catalana de l’Habitatge l’ocupació màxima partint de la cèdula d’habitabilitat i els van notificar que era de deu persones. És a dir, que el nombre de residents a l’habitatge, tant els que figuren al padró com al contracte de lloguer, supera en dos el màxim permès. Uns quants mesos després, el febrer d’aquest any, agents de la Guàrdia Urbana van anar a inspeccionar l’habitatge, que ja era buit segons van assegurar els veïns.

Paral·lelament, una de les tres persones que figuren com a arrendatàries també ho era d’un altre pis situat al número 24 del carrer Sant Pere Claver de Pardinyes, que també va ser inspeccionat pels agents policials el juliol de l’any passat per una possible sobreocupació de l’habitatge. A més a més de l’arrendatari, van corroborar que en aquest habitatge vivien una vintena de persones i en van identificar divuit.Arran d’aquests dos casos, l’ajuntament va decretar a començaments d’abril identificar les tres persones que figuraven com a arrendataris d’aquests dos pisos per ser els presumptes responsables d’una infracció administrativa qualificada com a molt greu, que és “ser promotor i responsable de la sobreocupació d’un habitatge que posi en risc la seguretat de les persones”. Una infracció que pot comportar una sanció que oscil·laria entre els 90.001 i els 900.000 euros, segons la Llei del Dret a l’Habitatge (LDH), mentre que en les considerades com a greus, la quantia de les multes va des dels 9.001 fins als 90.000 euros.

Un protocol de l’any 2022 facilita detectar aquest tipus de casos

L’ajuntament va elaborar fa ara dos anys un protocol per tramitar la declaració de sobreocupació d’habitatges i incrementar el control sobre aquests. El document donava compliment a un decret del 2012 sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels pisos i també va servir per millorar la coordinació entre la Paeria, la Generalitat i la Guàrdia Urbana. Aquest protocol els permet actuar d’ofici, si a partir de les dades del padró es constata que se supera el màxim d’ocupació de l’habitatge. També s’actua arran de queixes o indicis que arribin per mitjà d’altres vies. Si no pot arribar a ser provada aquesta sobreocupació, que suposaria la imposició de multes d’almenys 9.000 euros en els casos menys greus, es procedeix a donar de baixa les persones que constin empadronades, però que no viuen al pis, i es pot obrir un expedient sancionador al propietari per fer un ús fraudulent del padró.