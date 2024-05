Tanca una històrica botiga de Lleida

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els lleidatans ho tindran una mica més magre per trobar la seua disfressa favorita a partir del 30 de juny, quan Miquel Llasera tancarà la històrica botiga La Festa després de més de 50 anys oferint centenars de models de disfresses i múltiples articles de festa i regal, així com de pirotècnia. Als seus 69 anys, l’amo es jubilarà al juny i abaixarà definitivament la persiana perquè no troba relleu per continuar el negoci que van fundar els seus pares.

Situat en el número 26 del carrer Príncep de Viana durant els últims 25 anys, La Festa ha estat el comerç referent del sector a Lleida gràcies a la implicació dels amos i l’adaptació a les peticions dels clients. “Si no tenim una disfressa n’hem buscat, i hem tingut persones treballant amb nosaltres fent arranjaments”, explica el seu titular.

Façana de la botiga a Príncep de Viana amb el cartell del traspàs.. - MAGDALENA ALTISENT

Els pares de Llasera van fundar la botiga a Balàfia a començaments dels anys 70, ja amb el nom de La Festa, i poc temps després es van mudar a la plaça Ricard Viñes. L’amo recorda que “he estat a la botiga des dels 15 anys, els meus pares m’ho van ensenyar tot i vaig veure que em defensava bé”, així que va agafar les regnes del negoci amb l’ajuda de la seua dona quan es van traslladar al local de Príncep de Viana per adaptar-se a la normativa de venda de petards. “En aquest moment estic sol, no trobo ningú i no hi ha relleu, per la qual cosa he optat per tancar”, lamenta Llasera.

La clientela de La Festa ha estat fixa i permanent al llarg dels anys, “de pares a fills”, segons explica el seu propietari. “Tots em pregunten el mateix ara: què farem sense tu?, i els responc que em poden trucar si necessiten res”, assegura.

La majoria dels clients de la botiga han estat famílies i grups, i també ha servit productes per a festes majors a molts ajuntaments de la comarca. “És una pena haver de tancar per l’edat, però ha estat un orgull”, explica.

Llasera va penjar cartells que anunciaven el traspàs fa uns mesos i explica que estan trucant més des que han començat les obres de l’estació de busos, sobretot. “Es nota que hi ha interès”, afirma.