Detecten a Catalunya una nova variant de la Covid

Una nova variant de la Covid-19, anomenada FLiRT, que s’ha detectat a nivell internacional circula ja per Catalunya. Així ho va confirmar la conselleria de Salut de la Generalitat, que va indicar que des de la setmana 9 de l’any, és a dir, entre finals de febrer i principis de març s’han detectat 24 casos d’aquesta variant, si bé va ser a partir d’abril que s’ha observat un “augment sostingut” de la circulació. Aquesta nova soca, que deriva de l’Òmicron, té una propagació molt ràpida, ja que té una capacitat més elevada de contagi, si bé no sembla més virulenta ni greu. Alguns dels símptomes que més destaquen d’aquesta variant són: mal de coll, tos, fatiga, febre, dolor muscular, pèrdua del gust o de l’olfacte, dificultat per respirar, nàusees, vòmits o diarrea.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ja ha demanat a les farmacèutiques que adaptin les seues vacunes per donar resposta. Malgrat detectar-se un augment dels casos d’infeccions en les últimes setmanes, el nombre de mostres continua sent sota. En general, la incidència de coronavirus continua oscil·lant a nivell baix, amb uns 25 casos per 100.000 habitants, segons les últimes dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (Si- ViC). Als hospitals, hi ha 145 persones ingressades en llits convencionals amb Covid-19 i 4 a l’UCI.