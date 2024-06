Un alcalde de 63 pobles del Senegal, temporer a Alcarràs

“M’agradaria que com a alcalde tinguéssim cooperació entre l’ajuntament d’Alcarràs i el de Darou Salam”, diu Mustapha Thiam, president d’aquesta municipalitat del Senegal de 63 pobles i 40.000 habitants pertanyent al departament de Nioro du Rip, al nord del riu Gàmbia, a l’oest del país.

Fa gairebé quinze dels seus 49 anys que Thiam viu amb la seua família (esposa i set fills, dos dels quals ja emancipats) a Alcarràs, on va arribar després d’un periple d’uns altres deu anys per Almacelles, Soses, Torres de Segre i Tarragona, on va treballar 21 mesos en la construcció.“Des del 2007 estic entre Torres i Alcarràs. Allà vaig aconseguir el paper de la regularització i aquest any he aconseguit la nacionalitat. Tots els meus fills ja la tenen perquè han nascut aquí”, explica.

Mustapha, un dels 128 senegalesos censats a Alcarràs, on un terç de la població és estrangera (3.283 de 10.000 el 2023) i més d’un terç d’aquest col·lectiu (1.230) procedeix de l’Àfrica, és un dels 557 alcaldes del seu país, càrrec en el qual repeteix mandat.“El que vull és cooperar amb l’alcalde d’aquí”, explica, tant amb la mediació en eventuals conflictes com en altres àrees com l’econòmica, la transferència de coneixement o l’enviament de remeses. “Soc una de les 557 persones que manen com a alcalde al Senegal”, explica, “i si hi ha empresaris que poden invertir-hi els ho facilitaríem”.

“Aquesta setmana he tingut l’oportunitat de conèixer-lo i m’ha convidat a visitar Darou Salam per fer comunitat entre els dos municipis”, va assenyalar Gerard Companys, alcalde d’Alcarràs.

Gerard Companys, alcalde d’Alcarràs, amb Thiam al consistori.



Thiam, que percep 1.200 euros mensuals com a president de la seua municipalitat, compagina l’estada a Darou Salam i Alcarràs. “Ara amb la tecnologia estem connectats”, anota sobre els seus períodes d’absència a l’ajuntament.

“Hi vaig quan hi ha més feina”, diu. “Quan estic aquí vaig a qualsevol feina que em surt, perquè vaig venir a treballar i ara també he de treballar. A la vida cal treballar”, afegeix.

Aquest divendres s’incorpora a un magatzem de fruita en el qual ja va treballar l’any passat. Al Senegal ha plantat una de les seues sis hectàrees de llimoners i mangos i aquest any preveu continuar ampliant l’explotació.

“La gent està començant allà a fer agricultura d’arbres”, explica, inspirats entre altres coses per les plantacions en què han conegut a Lleida i la Franja. “M’agrada la feina. Hi ha gent bona i són metòdics. I se n’aprèn”, afegeix.