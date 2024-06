Entra en marxa a la presa de Cavallers, dins del Parc Nacional d'Aigüestortes, el conducte de cabal ecològic

Endesa, a través de la seva divisió d’energies renovables Enel Green Power España, ja ha posat en marxa el nou conducte que garantirà el cabal ecològic de la presa de Cavallers, ubicada al terme municipal de la Vall de Boí, a l’Alta Ribagorça, dins la zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, vital per a la conservació dels hàbitats i espècies que viuen aigües avall.

Els treballs de millora a la infraestructura, que acaben de finalitzar, han consistit la instal·lació d’un conducte by-pass de 300 mm de diàmetre i la col·locació d’unes noves vàlvules de seguretat i operació.

La presa, quan es va buidar per als treballs

Les obres, que van començar el passat mes de setembre, van suposar el buidatge de la presa fins a la seva cota d’explotació, tot aprofitant el final de l’estació seca i les baixes aportacions a l’embassament. Aquesta acció va permetre dur a terme les dues iniciatives abans esmentades, imprescindibles pel compliment dels cabals ecològics estacionals: la construcció de la canonada -que assegura que el cabal de manteniment no es vegi afectat per cap avaria ni imprevist- i la instal·lació de les dues noves vàlvules del desguàs.

Així, s’ha contribuït a la preservació de la biodiversitat i els valors naturals del seu entorn, en tant que la presa de Cavallers està situada en un enclavament d’alt valor ecològic.

La canonada, en ple funcionament

En aquest sentit, durant tota l’operació de buidatge de l’embassament s’han aplicat unes mesures de seguretat específiques, el seu seguiment acurat, la presa de mostres d’aigua i macroinvertebrats (abans, durant i després de l’operativa) i la monitorització de l’aigua embassada a l’ivó natural.

A més, com no pot ser d’altra manera, s’ha seguit un Pla de Rescat específic elaborat pel Departament d’Acció Climàtica i Alimentació de la Generalitat de Catalunya per actuar en la salvaguarda de les espècies de peixos presents i minimitzar qualsevol impacte que es pugui produir a l’entorn durant l’execució dels treballs.