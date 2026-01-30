Renfe deixarà d'indemnitzar pels retards als seus passatgers a partir d'aquest dissabte
L'operadora ferroviària argumenta que els trens arriben tard a causa de les restriccions de velocitat imposades per Adif. Imiten, d'aquesta manera, a Iryo, que ja va aplicar aquesta mesura dimecres
Renfe s’ha sumat a Iryo i també deixarà d’indemnitzar els retards provocats per les limitacions temporals de velocitat establertes pel gestor ferroviari Adif a partir de dissabte, segons han informat aquest divendres fonts de l’operadora. Renfe ha apuntat al seu web que aquesta decisió es deu al fet que, arran d’aquestes limitacions de velocitat, alguns serveis poden experimentar retards aliens a la seva voluntat.
Els bitllets de tren adquirits a partir d’aquest dissabte no generaran dret a indemnització quan el retard es degui a aquestes limitacions de velocitat. Per la seva banda, Iryo ja va deixar d’indemnitzar aquest dimecres els retards provocats aquestes circumstàncies. "A conseqüència de les limitacions temporals de velocitat en diferents punts anunciades pel gestor de les infraestructures Adif, els trajectes entre Madrid i Barcelona i Madrid i València poden patir retards aliens a la responsabilitat de l’operador", va assenyalar Iryo en un comunicat.
Aquestes limitacions de velocitat van començar a aplicar-se la setmana passada a causa de les notificacions de diversos maquinistes sobre l’estat d’alguns trams de via del sistema ferroviari nacional.
Ouigo sí que ofereix compensacions pels retards
Per contra, Ouigo ha mantingut sense canvis la seva política de compensació, per la qual cosa, malgrat que els retards es deguin a aquestes limitacions, donarà un val de descompte per un valor del 50% del bitllet a partir dels 30 minuts de retard.
Així mateix, els viatgers de Ouigo rebran un reemborsament del 50% a partir de 60 minuts de retard i del 100% a partir dels 90 minuts.