El Lleida cau Alacant i disputarà el Play-Off d'ascens a partir de la setmana vinent

Amb un Rico Pérez ple a vessar el Lleida Esportiu ha visitat un equip que necessitava guanyar per ser campió davant de la seua afició. El conjunt lleidatà no ha jugat a res durant la primera part i el domini de l'Hèrcules ha provocat que obrissin el marcador després d'una badada defensiva en un servei de cantonada. Josema no ha desaprofitat l'error i l'1 a 0 ha pujat al marcador. El Lleida no ha sabut reaccionar i el partit ha marxat amb molt mal gust de boca per als de Viadero que han estat molt lluny del seu joc habitual.

Contra tot pronòstic i sense millora en el joc, el Lleida ha sabut posar-se dins del partit amb un gol matiner de Bakero que amb un xut potent ha perforat la porteria de l'Hèrcules (1 - 1). Tot i això, l'equip alacantí no ha abaixat els braços i, esperonat pels més de 27.000 aficionats que omplien el camp, ha tornat a posar-se per davant del marcador gràcies a Coscia (2 - 1). Els nervis han anat pujant a ambdues banquetes i això s'ha transformat en expulsions per algun ajudant de cada equip. El Lleida ho ha intentat fins al final amb diverses oportunitats clares de gol, però la remuntada ha estat impossible.

Així doncs, el Lleida es queda en la cinquena posició de la Lliga amb 58 punts i disputarà els partits de Play-off de Segunda Federación.