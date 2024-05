El Lleida cae Alicante y disputará el Play-Off de ascenso a partir de la próxima semana

Publicado por Jofre Pijuan Verificado por Creado: Actualizado:

Con un Rico Pérez lleno a tope el Lleida Deportivo ha visitado un equipo que necesitaba ganar para ser campeón ante su afición. El conjunto leridano no ha jugado a nada durante la primera parte y el dominio de Hércules ha provocado que abrieran el marcador después de un despiste defensivo en un servicio de esquina. Josema no ha desperdiciado el error y el 1 en 0 ha subido al marcador. El Lleida no ha sabido reaccionar y el partido se ha marchado con muy mal sabor de boca para los de Viadero que han estado muy lejos de su juego habitual.

Contra todo pronóstico y sin mejora en el juego, el Lleida ha sabido ponerse dentro del partido con un gol matinal de Bakero que con un chute potente ha perforado la portería de Hércules (1 - 1). Sin embargo, el equipo alicantino no ha bajado los brazos y, espoleado por los más de 27.000 aficionados que llenaban el campo, ha vuelto a ponerse por delante del marcador gracias a Coscia (2 - 1). Los nervios han ido subiendo a ambos banquillos y eso se ha transformado en expulsiones para algún ayudante de cada equipo. El Lleida lo ha intentado hasta el final con varias oportunidades claras de gol, pero el remontamiento ha sido imposible.

Así pues, el Lleida se queda en la quinta posición de la Liga con 58 puntos y disputará los partidos de Play-off de Segunda Federación.