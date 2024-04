El AEM sella un play off histórico

El AEM consiguió ayer un nuevo hito histórico al asegurar su primera presencia en el play off de ascenso a Primera División con un triunfo agónico y épico ante el Athletic Club B (1-0) en un Recasens que se vistió como en las grandes ocasiones para acompañar a un equipo que, fiel a su esencia, sufrió pero demostró una ambición envidiable para poder celebrar la promoción junto a su afición en la penúltima jornada.

Al conjunto leridano le valía con un empate ante un ya descendido o con esperar a que el Logroño no ganara a Osasuna. Sin embargo, a la media hora el conjunto riojano ganaba por 0-2 ante un Osasuna que jugaba con diez, mientras que en el Recasens el AEM lo intentaba pero no pasaba del empate.La situación se complicó aún más cuando la aemista Loba fue expulsada en el minuto 55. Todo parecía destinado a una estocada final para que el conjunto leridano se tuviera que jugar la promoción en la última jornada en el cara a cara en Logroño, pero el AEM no se resignó a eso y lejos de intentar mantener un empate que era suficiente, siguió atacando y encontró su premio en el 89, cuando Hitomi anotó el 1-0 que permitió respirar al Recasens y, además de asegurar el play off, permite que el AEM recupere la quinta plaza en detrimento del Alhama, que empató (0-0), e iguale a puntos a Osasuna, cuarto, con el factor campo en el play off.El conjunto leridano necesitaba solo un punto, pero salió al partido como si necesitara golear. El primer tiro a puerta tardó segundos en llegar, en una internada por banda de Meri Martorell que acabó en las manos de la meta Astralaga. La de la Selva del Camp lo volvió a intentar en el minuto 7, con un centro cruzado que sacó de puños la portera. En los primeros diez minutos, el AEM tuvo dos ocasiones más, las dos también protagonizadas por zagueras. La primera, una volea alta de Loba y la segunda, un cabezazo desviado de Peñalver. Loba también apareció en defensa, para evitar que un malentendido entre Peñalver y Laura Martí acabara en un gol que parecía cantado, mientras que la portera atrapó segura un tiro lejano de Iribarren en el minuto 14.Como indicaba la lógica, el frenético ritmo inicial bajó, pero el AEM siguió cómodo en campo contrario y tuvo una clarísima ocasión en un centro de Yamila que Evelyn, ayer delantera, cabeceó fuera por muy poco en el 21. El segundo tramo de la primera parte transcurrió sin más ocasiones, que sí llegaron tras el descanso. La primera fue de la visitante Malen, con un tiro desviado que reflejaba la mejora del Athletic B. Fruto de ella, también llegaron dos contragolpes que Loba paró con dos faltas, que le valieron ambas la amarilla y la expulsión en el 55.Así, todo parecía abocado a que el AEM aguantara el resultado, ya que el Logroño ganaba por 0-3 a Osasuna, pero el conjunto leridano sacó el orgullo para hacer que la inferioridad no se notara. De hecho, justo después de la expulsión, Evelyn tuvo otra ocasión que no pudo definir con éxito. El conjunto leridano estaba decidido a ganar y dejó algunos espacios atrás que le podrían haber condenado, pero que el Athletic aprovechó de forma muy tímida.Por su parte, el AEM encontró un filón en el apartado donde la inferioridad no penaliza: el balón parado. Así llegó una primera ocasión de Hitomi, que remató un córner al cuerpo de la meta en el 66, pero no perdonaría otra vez. Así fue como en el minuto 89, cabeceó un centro medido de Noe Fernández al segundo palo y anotó el gol que hizo estallar de felicidad al Recasens (1-0), que pudo vivir con tranquilidad los minutos hasta el final, que supuso el inicio de la fiesta sobre el césped, donde las jugadoras y los aficionados más pequeños se unieron para celebrar un histórico play off.

El técnico del AEM, Rubén López, se mostró eufórico tras sellar el acceso al play off y destacó que “hoy hemos sacado más que nunca el ADN del AEM para ganar. Esta temporada aún no ha aparecido, pero ha venido la magia del Recasens en los minutos finales”. El entrenador ironizó que “no podíamos asegurar el play off de otra forma que no fuera sufriendo. Me iba llegando cómo iba el Logroño y pensé que, con la expulsión, se nos iba a complicar un partido que teníamos controlado”.

Por ello, valoró que “las jugadoras querían ganar el partido como fuera hasta el final”, aunque se sorprendió porque “jugando con diez, y con el empate que nos valía, tenían incluso prisa para buscar la victoria”.Sobre el global de la temporada, también alabó que “hemos hecho un grupo muy unido, que ha creído en nuestra idea desde un inicio y para ganarnos los rivales tienen que hacer muchas cosas bien”. Además, celebró que “ha sido un día muy bonito en el Recasens, porque cuando el campo aprieta las jugadoras se sienten muy fuertes”.Por su parte, la goleadora Hitomi Tanaka declaró que “estoy muy contenta de ayudar al equipo a lograr nuestro objetivo” y destacó el “gran trabajo de las jugadoras pese a estar con una menos”. Evelyn Acosta también elogió “el alma que tenemos para saber sufrir”. “Somos muy sacrificadas y la unión del grupo hace que saquemos los partidos”, añadió la canaria, que destacó que “queríamos celebrar el play off con un triunfo y con la afición, que nos ha dado ese aliento que a veces faltaba”.