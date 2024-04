L'AEM segella un play-off històric

L’AEM va aconseguir ahir una nova fita històrica a l’assegurar la seua primera presència al play-off d’ascens a Primera divisió amb un triomf agònic i èpic contra l’Athletic Club B (1-0) en un Recasens que es va vestir com en les grans ocasions per acompanyar un equip que, fidel a la seua essència, va patir però va demostrar una ambició envejable per poder celebrar la promoció amb la seua afició en la penúltima jornada.

El conjunt lleidatà en tenia prou amb un empat davant d’un ja descendit o amb esperar que el Logronyo no guanyés l’Osasuna. Tanmateix, a la mitja hora el conjunt riojà guanyava per 0-2 davant d’un Osasuna que jugava amb deu, mentre que al Recasens l’AEM ho intentava però no passava de l’empat.La situació es va complicar encara més quan l’aemista Loba va ser expulsada al minut 55. Tot semblava destinat a una estocada final perquè el conjunt lleidatà s’hagués de jugar la promoció en l’última jornada en el cara a cara a Logronyo, però l’AEM no s’hi va resignar i lluny d’intentar mantenir un empat que era suficient, va continuar atacant i va trobar el seu premi al 89, quan Hitomi va anotar l’1-0 que va permetre respirar al Recasens i, a més d’assegurar el play-off, permet que l’AEM recuperi la cinquena plaça en detriment de l’Alhama, que va empatar (0-0), i iguali a punts l’Osasuna, quart, amb el factor camp al play-off.El conjunt lleidatà necessitava només un punt, però va sortir al partit com si necessités golejar. El primer xut a porteria va tardar segons a arribar, en una internada per banda de Meri Martorell que va acabar a les mans de la meta Astralaga. La de la Selva del Camp ho va tornar a intentar al minut 7, amb una centrada creuada que va treure de punys la portera. En els primers deu minuts, l’AEM va tenir dos ocasions més, les dos també protagonitzades per sagueres. La primera, una volea alta de Loba i la segona, un cop de cap desviat de Peñalver. Loba també va aparèixer en defensa, per evitar que un malentès entre Peñalver i Laura Martí acabés en un gol que semblava cantat, mentre que la portera va atrapar segura un tir llunyà d’Iribarren al minut 14.Com indicava la lògica, el frenètic ritme inicial va baixar, però l’AEM va seguir còmode en camp contrari i va tenir una claríssima ocasió en una centrada de Yamila que Evelyn, ahir davantera, va rematar de cap fora per molt poc al 21. El segon tram de la primera part va transcórrer sense més ocasions, que sí que van arribar després del descans. La primera va ser de la visitant Malen, amb un xut desviat que reflectia la millora de l’Athletic B. Fruit d’aquest, també van arribar dos contraatacs que Loba va parar amb dos faltes, que li van valer dos grogues i l’expulsió al 55.Així, tot semblava indicar que l’AEM aguantaria el resultat, ja que el Logronyo guanyava per 0-3 l’Osasuna, però el conjunt lleidatà va treure l’orgull per fer que la inferioritat no es notés. De fet, just després de l’expulsió, Evelyn va tenir una altra ocasió que no va poder definir amb èxit. El conjunt lleidatà estava decidit a guanyar i va deixar alguns espais enrere que el podrien haver condemnat, però que l’Athletic va aprofitar de forma molt tímida.L’AEM va trobar un filó en l’apartat on la inferioritat no penalitza: la pilota aturada. Així va arribar una primera ocasió de Hitomi, que va rematar un córner al cos de la meta al 66, però no perdonaria una altra vegada. Així va ser com al minut 89 va rematar de cap una centrada mesurada de Noe Fernández al segon pal i va anotar el gol que va fer esclatar de felicitat el Recasens (1-0), que va poder viure amb tranquil·litat els minuts fins al final, que va suposar l’inici de la festa sobre la gespa, on les jugadores i els aficionats més petits es van unir per celebrar un històric play-off.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, es va mostrar eufòric després de segellar l’accés al play-off i va destacar que “avui hem tret més que mai l’ADN de l’AEM per guanyar. Aquesta temporada encara no ha aparegut, però ha vingut la màgia del Recasens als minuts finals”. L’entrenador va ironitzar que “no podíem assegurar el play-off de cap altra manera que no fos patint. M’anava arribant com anava el Logronyo i vaig pensar que, amb l’expulsió, se’ns complicaria un partit que teníem controlat”.

Per això, va valorar que “les jugadores volien guanyar el partit com fos fins al final”, malgrat que es va sorprendre perquè “jugant amb deu, i amb l’empat que ens valia, tenien fins i tot pressa per buscar la victòria”.Sobre el global de la temporada, també va lloar que “hem fet un grup molt unit, que ha cregut en la nostra idea des d’un inici i per guanyar-nos els rivals han de fer moltes coses bé”. A més, va celebrar que “ha estat un dia molt bonic al Recasens, perquè quan el camp estreny les jugadores se senten molt fortes”.Per la seua part, la golejadora Hitomi Tanaka va declarar que “estic molt contenta d’ajudar l’equip a aconseguir el nostre objectiu” i va destacar el “gran treball de les jugadores malgrat estar amb una menys”. Evelyn Acosta també va elogiar “l’ànima que tenim per saber patir”. “Som molt sacrificades i la unió del grup fa que traguem els partits”, va afegir la canària, que va destacar que “volíem celebrar el play-off amb un triomf i amb l’afició, que ens ha donat aquest ànim que de vegades faltava”.