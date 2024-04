Victoria apoteósica

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista dio ayer la gran campanada de la jornada ganando por 6-5 al todopoderoso Barça, que venía herido por su eliminación europea, y gracias a la derrota del Caldes ante el Reus (1-5) sale después de mucho tiempo de la zona de descenso y ya solo depende de sí mismo para lograr la permanencia en las dos jornadas que quedan. Los listados remontaron un partido que a los cinco minutos ya perdían por 0-3, pero con goles de Ojeda, Aragonès (2) y Nuno Paiva (3) completaron una remontada épica que puede valer la permanencia.

El partido no podía empezar peor para los intereses del Llista, que encajó el primer gol a los 20 segundos de juego. Un despiste defensivo permitió a Barroso recoger un rechace en una esquina y asistir para que Joao Rodrigues, completamente solo en el área, fusilara a Zapater. El tanto dejó groggy al equipo de Edu Amat, que dos minutos después encajaba el segundo en una asistencia de Bargalló que Marc Grau no desaprovechó. El técnico listado paró rápidamente el partido para reorganizar la situación y el equipo pareció reaccionar con dos disparos de Nico Ojeda y una jugada de Badia, al que se le fue la bola larga cuando había driblado a Carles Grau. Pero el Barça, que tenía las bajas de Alabart y Panadero, volvió a golpear a raíz de una exclusión de Folguera, que permitió a Bargalló situar, de falta directa, un alarmante 0-3 transcurridos menos de cinco minutos, lo que hacía presagiar una goleada de escándalo, como la que le endosó en la jornada anterior al Caldes (11-1).Los azulgranas estuvieron muy cerca de anotar el cuarto, que hubiera sido casi definitivo, pero Zapater lo evitó en sendos remates de Joao Rodrigues y otro de Bargalló. Y cuando peor pintaban las cosas, el Finques Prats reaccionó y de qué manera. Dos goles en apenas medio minuto de Aragonès y Paiva metieron de lleno a los leridanos en el partido y desataron la euforia en un Onze de Setembre que presentaba la imagen de las grandes ocasiones. La intensidad fue creciendo entre ambos equipos, con encontronazos constantes que hicieron que el partido perdiera ritmo. En el tramo final de la primera mitad los porteros fueron protagonistas, en especial Zapater, que le detuvo en el 19’ un penalti muy riguroso a Rodrigues y paró otro disparo de Llorca. Carles Grau, por su parte, se lució para evitar el empate en un remate de Aragonès.En la segunda parte el Barça salió más intenso y obtuvo su premio. Barroso ya avisó a los tres minutos y poco después Marc Grau recuperaba una bola para asistir a Bargalló, que solo ante el portero marcaba a placer. El tanto no hizo tanto daño como en la primera mitad y el Finques Prats volvió a la carga y avisó con sendos disparos de Ojeda y Aragonès a los que respondió perfectamente el meta azulgrana. El joven Cervera tuvo una doble ocasión y Bargalló otra para situar el 2-5, pero Zapater mantuvo con vida a los listados, que tuvieron el tercero en un remate de Folguera que Grau desbarató. El de Bell-lloc fue clave en la jugada posterior al forzar la exclusión de Llorca, ya que la consiguiente falta directa la transformó Ojeda para recortar distancias (3-4).El argentino tuvo el empate unos segundos después, pero se topó con Grau, que nada pudo hacer en el 40’ para detener un potente disparo de Aragonès que se coló por toda la escuadra para igualar el partido ante el delirio de la afición. El Llista pudo tomar ventaja en el marcador en dos ocasiones, la más clara una directa por la décima falta del Barça, pero esta vez Ojeda no acertó a batir a Grau, que paró los dos remates. Faltaban seis minutos y el partido era de ida y vuelta. Paiva tomó el mando y tras dar un aviso, culminó un contragolpe letal para situar el 5-4. Verlo para creerlo. Castro pidió tiempo y su equipo reaccionó de inmediato. Medio minuto después, una gran asistencia de Bargalló la culminaba Marc Grau para restablecer las tablas a cuatro minutos de la conclusión. El Llista no se rindió y tras un aviso de Folguera, que no pudo marcar en un mano a mano con el meta azulgrana, Paiva hacía saltar la banca anotando de tiro cruzado el sexto tanto. El Onze de Setembre se venía abajo. Quedaban 1:10 minutos. El Barça se volcó, incluso sin portero, pero no logró ni el empate ni la décima falta del Llista, que resistió para sumar una victoria que puede valer una salvación.

Con esta victoria los listados se aseguran jugar el desempate en casa en un hipotético play out Tras encajar tres goles a los 5 minutos, dos tantos en medio minuto devolvieron al Llista a la batalla

Edu Amat estaba exultante de alegría después de consumarse una victoria épica ante todo un Barça. “No tengo palabras. Hace muchas semanas que lo vengo diciendo, este equipo es muy luchador y nunca da nada por perdido y hoy es una demostración. Nos encontramos con un 0-3 a los cinco minutos y al final el partido acaba con este premio de los tres puntos, un premio a la temporada que estamos haciendo y al trabajo. La situación en la Liga es complicada pero tenemos hockey para estar más arriba, y esta victoria lo demuestra”, señaló el técnico listado, que alabó también el apoyo de una afición que acudió en masa y fue clave en la remontada. “Esta victoria también es para ellos. Lo hemos dicho durante toda la temporada, la gente siempre ha estado ahí, ha venido, se ha quedado aun perdiendo y animando, y hoy estoy contento por ellos porque se merecían disfrutar de una victoria como esta. Esta energía que nos da la grada es vida para nosotros, la necesitamos, y animamos a todos a que vuelvan el día del Voltregà porque así jugamos con uno más”, señaló.

Sobre las posibilidades de salvación, comentó que “teníamos seis finales y hemos superado cuatro, ahora nos quedan dos y nuestro objetivo es sumar todos los puntos posibles. Quedan seis y solo nos centramos en sumar los seis. Venimos de abajo y solo podemos mirar hacia arriba, ser ambiciosos y este equipo se lo dejará todo para lograr la permanencia”, indicó.