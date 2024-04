Victòria apoteòsica

El Finques Prats Lleida Llista va donar ahir la gran campanada de la jornada guanyant per 6-5 el totpoderós Barça, que venia ferit per l’eliminació europea, i gràcies a la derrota del Caldes contra el Reus (1-5) surt després de molt temps de la zona de descens i ja només depèn de si mateix per aconseguir la permanència en les dos jornades que queden. Els llistats van remuntar un partit que als cinc minuts ja perdien per 0-3, però amb gols d’Ojeda, Aragonès (2) i Nuno Paiva (3) van completar una remuntada èpica que pot valer la permanència.

El partit no podia començar pitjor per als interessos del Llista, que va encaixar el primer gol als 20 segons de joc. Una badada defensiva va permetre a Barroso recollir un rebuig en una cantonada i assistir perquè Joao Rodrigues, completament sol a l’àrea, afusellés Zapater. El gol va deixar grogui l’equip d’Edu Amat, que dos minuts després encaixava el segon en una assistència de Bargalló que Marc Grau no va desaprofitar. El tècnic llistat va parar ràpidament el matx per reorganitzar la situació i va semblar que l’equip reaccionava amb dos tirs de Nico Ojeda i una jugada de Badia, al qual se li’n va anar la bola llarga quan havia driblat Carles Grau. Però el Barça, que tenia les baixes d’Alabart i Panadero, va tornar a colpejar arran d’una exclusió de Folguera, que va permetre a Bargalló situar, de falta directa, un alarmant 0-3 transcorreguts menys de cinc minuts, fet que feia presagiar una golejada d’escàndol, com la que li va endossar en la jornada anterior al Caldes (11-1).Els blaugranes van estar molt a prop d’anotar el quart, que hauria estat gairebé definitiu, però Zapater ho va evitar en sengles rematades de Joao Rodrigues i de Bargalló. I quan pitjor pintaven les coses, el Finques Prats va reaccionar, i de quina manera. Dos gols en tot just mig minut d’Aragonès i Paiva van ficar de ple els lleidatans en el partit i van desencadenar l’eufòria en un Onze de Setembre que presentava la imatge de les grans ocasions. La intensitat va anar creixent entre els dos equips, amb topades constants que van fer que el matx perdés ritme. En el tram final de la primera meitat els porters van ser protagonistes, en especial Zapater, que va aturar al 19’ un penal molt rigorós de Rodrigues i va parar un altre tir de Llorca. Carles Grau, per la seua part, es va lluir per evitar l’empat en una rematada d’Aragonès.A la segona part el Barça va sortir més intens i va obtenir el seu premi. Barroso ja va avisar als tres minuts i poc després Marc Grau recuperava una bola per assistir Bargalló, que sol davant del porter marcava a plaer. El gol no va fer tant mal com a la primera meitat i el Finques Prats va tornar a la càrrega i va avisar amb tirs d’Ojeda i Aragonès, als quals va respondre perfectament el porter blaugrana. El jove Cervera va tenir una doble ocasió i Bargalló una altra per situar el 2-5, però Zapater va mantenir amb vida els llistats, que van tenir el tercer en una rematada de Folguera que Grau va desbaratar. El de Bell-lloc va ser clau en la jugada posterior al forçar l’exclusió de Llorca, ja que la consegüent falta directa la va transformar Ojeda per retallar distàncies (3-4).L’argentí va tenir l’empat uns segons després, però va topar amb Grau, que res no va poder fer al 40’ per aturar un potent tir d’Aragonès que es va colar per tot l’escaire per igualar el partit davant del deliri de l’afició. El Llista hauria pogut prendre avantatge al marcador en dos ocasions, la més clara una directa per la desena falta del Barça, però aquesta vegada Ojeda no va aconseguir batre Grau, que va parar les dos rematades. Faltaven sis minuts i el partit era d’anada i tornada. Paiva va agafar el comandament i després d’avisar, va culminar un contraatac letal per situar el 5-4. Veure-ho per creure-ho. Castro va demanar temps i el seu equip va reaccionar immediatament. Mig minut després, una gran assistència de Bargalló la culminava Marc Grau per restablir les taules a quatre minuts de la conclusió. El Llista no es va rendir i després d’un avís de Folguera, que no va poder marcar en un mà a mà amb el porter blaugrana, Paiva feia saltar la banca anotant de tir creuat el sisè gol. L’Onze de Setembre s’ensorrava. Quedaven 1:10 minuts. El Barça es va bolcar, fins i tot sense porter, però no va aconseguir ni l’empat ni la desena falta del Llista, que va resistir per sumar una victòria que pot valer una salvació.

Amb aquesta victòria els llistats s’asseguren jugar el desempat a casa en un hipotètic play-out Després d’encaixar tres gols als 5 minuts, dos gols en mig minut van tornar el Llista a la batalla

Edu Amat estava exultant d’alegria després de consumar-se una victòria èpica davant de tot un Barça. “No tinc paraules. Fa moltes setmanes que ho dic, aquest equip és molt lluitador i mai no dona res per perdut i avui n’és una demostració. Ens hem trobat amb un 0-3 als cinc minuts i al final el partit ha acabat amb aquest premi dels tres punts, un premi a la temporada que estem fent i a la feina. La situació a la Lliga és complicada però tenim hoquei per ser més amunt, i aquesta victòria ho demostra”, va assenyalar el tècnic llistat, que va lloar també el suport d’una afició que va acudir en massa i va ser clau en la remuntada. “Aquesta victòria també és per a ells. Ho hem dit durant tota la temporada, la gent sempre ha estat al nostre costat, ha vingut, s’ha quedat fins i tot perdent i animant, i avui estic content per ells perquè es mereixien disfrutar d’una victòria com aquesta. Aquesta energia que ens dona la grada és vida per a nosaltres, la necessitem, i animem a tots que tornin el dia del Voltregà perquè així juguem amb un més”, va assenyalar.

Per una altra banda, sobre les possibilitats de salvació, va comentar que “teníem sis finals i n’hem superat quatre, ara ens en queden dos i el nostre objectiu és sumar tots els punts possibles. En queden sis i només ens centrem a sumar els sis. Venim de baix i només podem mirar cap a dalt, ser ambiciosos i aquest equip s’ho deixarà tot per aconseguir la permanència”, va indicar.