El Alpicat 'ata' a su técnico

Jordi Expósito, conocido como ‘Sito’ en el mundo del hockey, dirigirá al HC Alpicat la temporada que viene en la OK Liga. El técnico de Capellades, de 47 años, firmó en 2022 por dos temporadas y una tercera supeditada al ascenso, por lo que, una vez asegurado, su renovación es ya un hecho. “Estoy muy a gusto, me tratan muy bien y no hay motivos para cambiar. El año que viene seguiré”, aseguraba ayer Sito el día después del histórico ascenso del equipo del Segrià.

De hecho, Expósito ha sido tentado para cambiar de aires, en particular por el Vilafranca, el club que también ha ascendido este fin de semana y con el que jugó en la OK Liga hace una década –también militó varios años en el Calafell–. “Fue tan solo una llamada de cortesía para saber mis intenciones, nada más. No hubo ninguna oferta sobre la mesa ni negociación alguna”, reconoció el técnico del Alpicat, que tiene claro cuál debe ser el objetivo de su equipo la próxima campaña. “Cuando consigues un ascenso el reto del año siguiente es intentar consolidar el proyecto, un reto tanto o más difícil que subir”, avisó. “Tendremos que intentar adaptarnos rápidamente a la categoría y después hacernos fuertes en casa y luchar por mantenernos, que sabemos que será muy difícil. Esta temporada, por ejemplo, de los tres que subieron, dos casi seguro que bajarán”, añadió.Sito afrontará su primera experiencia como entrenador en la OK Liga, un reto, dice, “muy grande”. “No diría que fuera un sueño, pero sí que siempre ha sido el objetivo”, señaló. En cuanto a la plantilla de la próxima campaña, el técnico cree que habrá pocos retoques. “Hemos hecho un sondeo entre los jugadores para saber su voluntad, aunque ni tenemos la capacidad de hacer grandes cambios y, por otro lado, queremos dar un premio a los jugadores porque se han ganado el derecho a probarse en la máxima categoría. A mí siempre me gusta que entren piezas nuevas cada año para que todo el mundo se tenga que ganar un puesto, y creo que entre 1 y 2 fichajes sería lo ideal, aunque eso sí, tendrían que ser refuerzos de nivel”, aseveró.