L'Alpicat 'lliga' el seu tècnic

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Jordi Expósito, conegut com a Sito en el món de l’hoquei, dirigirà l’HC Alpicat la temporada que ve a l’OK Lliga. El tècnic de Capellades, de 47 anys, va firmar el 2022 per dos temporades i una tercera supeditada a l’ascens, per la qual cosa, una vegada assegurat, la renovació és ja un fet. “Estic molt a gust, em tracten molt bé i no hi ha motius per canviar. L’any que ve seguiré”, assegurava ahir Sito, just l’endemà de l’històric ascens de l’equip del Segrià.

De fet, Expósito ha estat temptat per canviar d’aires, en particular pel Vilafranca, el club que també ha ascendit aquest cap de setmana i amb el qual va jugar a l’OK Lliga fa una dècada –també va militar diversos anys al Calafell–. “Va ser tan sols una trucada de cortesia per saber les meues intencions, res més. No hi va haver cap oferta sobre la taula ni cap negociació”, va reconèixer el tècnic de l’Alpicat, que té clar quin ha de ser l’objectiu del seu equip la pròxima campanya. “Quan aconsegueixes un ascens el repte de l’any següent és intentar consolidar el projecte, un repte tant o més difícil que pujar”, va avisar. “Haurem d’intentar adaptar-nos ràpidament a la categoria i després fer-nos forts a casa i lluitar per mantenir-nos, que sabem que serà molt difícil. Aquesta temporada, per exemple, dels tres que van pujar, dos gairebé segur que baixaran”, va afegir.Sito afrontarà la seua primera experiència com a entrenador a l’OK Lliga, un repte, assegura, “molt gran”. “No diria que fos un somni, però sí que sempre ha estat l’objectiu”, va assenyalar. Quant a la plantilla de la pròxima campanya, el tècnic creu que hi haurà pocs retocs. “Hem fet un sondeig entre els jugadors per saber la seua voluntat, encara que ni tenim la capacitat de fer grans canvis i, d’altra banda, volem donar un premi als jugadors perquè s’han guanyat el dret a provar-se a la màxima categoria. A mi sempre m’agrada que entrin peces noves cada any perquè tothom s’hagi de guanyar un lloc, i crec que entre un i dos fitxatges seria l’ideal, encara que, això sí, haurien de ser reforços de nivell”, va asseverar.