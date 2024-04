“Jugar el play off con el AEM es un orgullo”

El AEM aseguró el domingo la clasificación por primera vez en su historia para el play off de ascenso a Liga F, después de un triunfo agónico ante el Athletic Club B (1-0), dando así un paso más en el crecimiento meteórico del club en su apartado femenino que ha vivido de primera mano Laura Martí.

La portera, de 20 años, llegó al club hace nueve temporadas y cumple cuatro en dinámica del primer equipo, ya como la única representante del histórico equipo femenino entrenado por Dani Rodrigo que ganó una Liga infantil masculina en 2017 y también como la portera menos goleada de la categoría, con 11 goles encajados y 14 porterías a cero en 24 partidos jugados.En un día señalado para la historia de la entidad, Laura Martí fue la encargada de lucir el brazalete de capitana, ante la suplencia de Anita y las bajas por lesión de Laura Fernández y Mariajo, las otras dos capitanas. “Representar al equipo en el que he jugado tantos años con el brazalete es un orgullo para mí, más aún en un día de tantas emociones”, reconoció a SEGRE la guardameta, quien destacó que “desde que llegué a los 12 años, el club ha apostado siempre por el femenino, ha sido un referente hasta llegar a este play off, que nos deja cerca de un ascenso que sería brutal”.Martí destacó que “al acabar el partido teníamos mucha euforia, pero después lo fuimos a celebrar y empezamos a darnos cuenta del esfuerzo de la temporada. Te emocionas mucho, porque hemos luchado mucho juntas, la mayoría de compañeras están lejos de casa y hacen muchos sacrificios. Cuando ves la ambición de todo el mundo, al final se te contagia. Hace que todas mejoremos y es algo clave para haber llegado aquí”.El conjunto leridano cerrará la fase regular ante el Logroño el sábado (19.30), donde se jugará su posición final. Si gana y Osasuna hace lo propio, se enfrentará a las navarras con la vuelta fuera, mientras que si suma tres puntos y Osasuna no, la ventaja de campo en su cruce será para el AEM. En cambio, si se deja puntos y el Alhama gana, el conjunto leridano caerá al sexto puesto y se medirá al Espanyol sin ventaja de campo.

El club, molesto por la ausencia de autoridades

Pese a la histórica jornada en el Recasens, el club mostró su disgusto porque ningún representante institucional acudió al partido, que certificó la presencia de un equipo leridano femenino en un play off a la élite por primera vez desde que lo logró el Lleida Esportiu en 2014.