“Jugar el play-off amb l'AEM és un orgull”

L’AEM va assegurar diumenge la classificació per primera vegada en la seua història per al play-off d’ascens a Lliga F, després d’un triomf agònic davant de l’Athletic Club B (1-0), fent així un pas més en el creixement meteòric del club en el seu apartat femení que ha viscut de primera mà Laura Martí.

La portera, de 20 anys, va arribar al club fa nou temporades i en compleix quatre en dinàmica del primer equip, ja com l’única representant de l’històric equip femení entrenat per Dani Rodrigo que va guanyar una Lliga infantil masculina el 2017 i també com la portera menys golejada de la categoria, amb 11 gols encaixats i 14 porteries a zero en 24 encontres jugats.Un dia assenyalat per a la història de l’entitat, Laura Martí va ser l’encarregada de lluir el braçalet de capitana, davant de la suplència d’Anita i les baixes per lesió de Laura Fernández i Mariajo, les altres dos capitanes. “Representar l’equip en el qual he jugat tants anys amb el braçalet és un orgull per a mi, més encara un dia de tantes emocions”, va reconèixer a SEGRE la portera, que va destacar que “des que vaig arribar als 12 anys, el club ha apostat sempre pel femení, ha estat un referent fins a arribar a aquest play-off, que ens deixa prop d’un ascens que seria brutal”.Martí va destacar que “a l’acabar el partit teníem molta eufòria, però després ho vam anar a celebrar i vam començar a adonar-nos de l’esforç de la temporada. T’emociones molt, perquè hem lluitat molt juntes, la majoria de companyes són lluny de casa i fan molts sacrificis. Quan veus l’ambició de tothom, al final se t’encomana. Fa que totes millorem i és una cosa clau per haver arribat aquí”. El conjunt lleidatà tancarà la fase regular davant del Logronyo dissabte (19.30), on es jugarà la seua posició final. Si guanya i l’Osasuna fa el mateix, s’enfrontarà a les navarreses amb la tornada fora, mentre que si suma tres punts i l’Osasuna no, l’avantatge de camp en el seu encreuament serà per a l’AEM. En canvi, si es deixa punts i l’Alhama guanya, el conjunt lleidatà caurà al sisè lloc i s’enfrontarà a l’Espanyol sense avantatge de camp.

El club, molest per l’absència d’autoritats

Malgrat la històrica jornada al Recasens, el club va mostrar el seu disgust perquè cap representant institucional va ser al partit, que va certificar la presència d’un equip lleidatà femení en un play-off a l’elit per primer cop des que ho va aconseguir el Lleida Esportiu el 2014.