La Paeria apoyará al AEM en su play off de ascenso

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Paeria garantizó su apoyo al AEM y colaborará en una campaña de divulgación para llenar el Recasens durante el play off de ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino estatal. Tras algunos desencuentros, culminados con la queja que el club hizo esta semana por la ausencia de las instituciones en el partido del pasado domingo ante el Athletic B que, con la victoria por 1-0 selló el play off, el alcalde de Lleida, Félix Larrosa, junto con el concejal de Deportes, Jackson Quiñónez, se reunió con representantes de la junta directiva del AEM, con su presidente, Paco García, a la cabeza. Larrosa les felicitó por su clasificación al play off.

Además de la colaboración en la promoción de esta fase, para llevar el máximo número posible de espectadores al recinto deportivo, aseguró al club que establecerá un plan de accesibilidad, servicios, seguridad y movilidad que requiere en un acontecimiento de estas características. También analizaron los posibles escenarios presupuestarios en caso de ascenso y hablaron de las próximas mejoras que se harán en el Recasens.