Suport de la Paeria a l'AEM en el play-off d'ascens

La Paeria va garantir el seu suport a l’AEM i col·laborarà en una campanya de divulgació per omplir el Recasens durant el play-off d’ascens a la màxima categoria del futbol femení estatal. Després d’alguns desacords, culminats amb la queixa que el club va fer aquesta setmana per l’absència de les institucions en el partit de diumenge passat davant de l’Athletic B que, amb la victòria per 1-0 va segellar el play-off, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, juntament amb el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, es va reunir amb representants de la junta directiva de l’AEM, amb el seu president, Paco García, al capdavant. Larrosa els va felicitar per la seua classificació per al play-off. A més de la col·laboració en la promoció d’aquesta fase, per portar el màxim número d’espectadors al recinte esportiu, va assegurar al club que establirà un pla d’accessibilitat, serveis, seguretat i mobilitat que requereix un esdeveniment d’aquestes característiques. També van analitzar els possibles escenaris pressupostaris en cas d’ascens i van parlar de les pròximes millores que es faran al Recasens.