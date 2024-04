Los Nets presentan a Jordi Fernández

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El badalonés Jordi Fernández, el primer técnico nacido en España en tomar las riendas de una franquicia de la NBA, fue presentado ayer como el nuevo entrenador de los Nets.“El hecho de que la gente pueda reconocer que hay un español en la NBA como entrenador, creo que podemos ganar aficionados para los Brooklyn Nets en España”, dijo en declaraciones a un grupo de medios españoles.

“Creo que nos ayudará a todos y a mí el poder sentirme apoyado no solo aquí sino también en España, en Catalunya y en Badalona”, agregó el que fuera exjugador del CB Mollerussa y entrenador del Sícoris.Acompañado por el mánager general de la franquicia, Sean Marks, y con su esposa y dos hijos en primera fila, el catalán compareció en una rueda de prensa en las instalaciones de entrenamiento de los Nets, un espectacular edificio industrial con unas preciosas vistas lejanas del ‘skyline’ de Manhattan. Hasta el aperitivo estaba pensado para la ocasión, con unas patatas fritas “con sabor a jamón ibérico”. “Me hace ilusión que la gente lo valore, sobre todo en España, que pueda representarles. Me enorgullece mucho”, apuntó “No me considero especial o diferente. Si he podido llegar aquí, creo que el siguiente llegará más rápido y más preparado”, añadió el técnico de 41 años que fue bronce en el pasado Mundial con Canadá.