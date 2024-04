Els Nets presenten Jordi Fernández

El badaloní Jordi Fernández, el primer tècnic nascut a Espanya a agafar les regnes d’una franquícia de l’NBA, va ser presentat ahir com el nou entrenador dels Nets. “Amb el fet que la gent pugui reconèixer que hi ha un espanyol a l’NBA com a entrenador, crec que podem guanyar aficionats per als Brooklyn Nets a Espanya”, va dir en declaracions un grup de mitjans espanyols.

“Crec que ens ajudarà a tots i a mi poder sentir-me avalat no només aquí sinó també a Espanya, a Catalunya i a Badalona”, va agregar el que va ser jugador del CB Mollerussa i entrenador del Sícoris.Acompanyat pel mànager general de la franquícia, Sean Marks, i amb la seua esposa i els seus dos fills a primera fila, el català va comparèixer en una roda de premsa a les instal·lacions d’entrenament dels Nets, un espectacular edifici industrial amb unes precioses vistes llunyanes de l’skyline de Manhattan. Fins i tot l’aperitiu estava pensat per a l’ocasió, amb unes patates fregides “amb gust de pernil ibèric”.“Em fa il·lusió que la gent ho valori, sobretot a Espanya, que pugui representar-los. M’enorgulleix molt”, va apuntar “No em considero especial o diferent. Si he pogut arribar aquí, crec que el següent arribarà més ràpid i més preparat”, va afegir el tècnic, de 41 anys, que va ser bronze en el passat Mundial amb Canadà.