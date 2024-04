Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró estar satisfecho con la continuidad de Xavi Hernández como entrenador del primer equipo masculino y explicó que el acuerdo dejó contenta a toda la Junta Directiva y a la comisión deportiva, y que personalmente el proyecto actual solo lo entendía con el de Terrassa.

“El proyecto ganador lo entiendo con Xavi como entrenador. Le dije que no haríamos nada en cuanto a buscar entrenador hasta final de temporada, a ver cómo terminaba. Podían pasar muchas cosas”, manifestó en una rueda de prensa conjunto con el egarense, en la que llegó a emocionarse, para escenificar la continuidad del técnico hasta 2025 pese al anuncio de su marcha en enero. “Siempre he querido que Xavi siguiera y él lo sabe”, añadió.“Yo necesitaba ver a Xavi ilusionado y sentirnos con la tranquilidad absoluta de que él está por la labor y tiene más ganas que nosotros de que todo esto vaya muy bien. Cuando nos saludamos, teníamos claro que teníamos que seguir”, se sinceró el presidente.Por su parte, el propio Xavi aseguró que la decisión de dar marcha atrás a su marcha se debe a que, en enero, cuando lo anunció, consideraba que el club necesitaba un cambio y ahora siente todo lo contrario.“Rectificar es de sabios”, repitió en varias ocasiones a lo largo de la comparecencia el entrenador azulgrana, quien reconoció que la dimisión en diferido de finales de enero quizá fue una decisión “equivocada” porque ahora siente todo lo contrario y cree que el proyecto “no ha terminado”.Y es que el técnico azulgrana se ve “con fuerzas”, a pesar de que está convencido de que el entorno “va a seguir siendo cruel, desagradable en las situaciones adversas” que el equipo deberá sortear en el futuro. Además, prometió que “tengo un compromiso intacto, no volverá a suceder lo que pasó en enero”.El técnico también aseguró que “no habrá ningún retoque en el staff” pese a las diversas informaciones que aseguraban que el club le hará reforzarlo como condición para que siga.Por otra parte, Laporta aseguró que “esta temporada o la que viene” el club volverá “a la normalidad” por lo que respecta al ‘fair -play’ financiero y podrá realizar operaciones con normalidad.

Una década de la muerte de Tito Vilanova

Durante la rueda de prensa, Laporta también quiso tener un recuerdo para Tito Vilanova, en el décimo aniversario de su fallecimiento. Quien fuera entrenador del primer equipo azulgrana durante una temporada, asistente de Guardiola cuando este entrenaba al Barça y jugador de la UE Lleida durante una temporada también fue recordado por figuras como Leo Messi, a quien entrenó en el Barça, que le recordó con el mensaje “Diez años ya. No te olvidamos Tito” en sus redes sociales.