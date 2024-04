El president del Barcelona, Joan Laporta, va assegurar estar satisfet amb la continuïtat de Xavi Hernández com a entrenador del primer equip masculí i va explicar que l’acord va deixar contenta tota la junta directiva i la comissió esportiva, i que personalment el projecte actual només l’entenia amb el de Terrassa.

“El projecte guanyador l’entenc amb el Xavi com a entrenador. Li vaig dir que no faríem res quant a buscar entrenador fins a final de temporada, a veure com acabava. Podien passar moltes coses”, va manifestar en una roda de premsa conjunta amb l’egarenc, en la qual va arribar a emocionar-se, per escenificar la continuïtat del tècnic fins al 2025 malgrat l’anunci que marxava al gener. “Sempre he volgut que el Xavi seguís i ell ho sap”, va afegir.“Jo necessitava veure el Xavi il·lusionat i sentir-nos amb la tranquil·litat absoluta que ell està per la feina i té més ganes que nosaltres que tot això vagi molt bé. Quan ens vam saludar, teníem clar que havíem de seguir”, es va sincerar el president.Per la seua part, el mateix Xavi va assegurar que la decisió de fer marxa enrere a la seua marxa es deu al fet que, el mes de gener passat, quan ho va anunciar, considerava que el club necessitava un canvi i ara sent el contrari.“Rectificar és de savis”, va repetir en diverses ocasions al llarg de la compareixença l’entrenador blaugrana, que va reconèixer que la dimissió en diferit de finals de gener potser va ser una decisió “equivocada” perquè ara sent el contrari i creu que el projecte “no ha acabat”.I és que el tècnic blaugrana es veu “amb forces”, malgrat que està convençut que l’entorn “continua sent cruel, desagradable en les situacions adverses” que l’equip haurà d’esquivar en el futur. A més, va prometre que “tinc un compromís intacte, no tornarà a succeir el que va passar al gener”.

El tècnic també va assegurar que “no hi haurà cap retoc en l’staff” malgrat les diverses informacions que asseguraven que el club li farà reforçar-lo com a condició perquè segueixi.D’altra banda, Laporta va assegurar que “aquesta temporada o la que ve” el club tornarà “a la normalitat” pel que respecta al fair-play financer i podrà realitzar operacions amb normalitat.

Una dècada de la mort de Tito Vilanova

Durant la roda de premsa, Laporta també va voler tenir un record per a Tito Vilanova, en el desè aniversari de la seua mort. Qui va ser entrenador del primer equip blaugrana durant una temporada, assistent de Guardiola quan aquest entrenava el Barça i jugador de la Unió Esportiva Lleida durant una temporada, també va ser recordat per figures com Leo Messi, a qui va entrenar al Barça, que el va recordar amb el missatge “Deu anys ja. No t’oblidem, Tito” a les seues xarxes socials.