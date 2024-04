Rafa Nadal pasa ronda en su regreso a Madrid con una cómoda victoria

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El retorno de Rafa Nadal al Masters 1000 de Madrid estuvo acompañado de un triunfo arrollador, cómodo y sin contratiempos ante el joven estadounidense Darwin Blanch, por 6-1 y 6-0, que llevó al pentacampeón del Mutua Madrid Open hacia la segunda ronda.

En una pista central abarrotada, llena de una visible carga emocional por la anunciada despedida de Madrid, el ganador de veintidós Grand Slam resolvió el partido en una hora y cuatro minutos. Nadal, que disputa en la Caja Mágica su tercer torneo de la temporada tras los de Brisbane, a principio de año y el Conde de Godó la semana pasada, se medirá en segunda ronda con el australiano Alex de Miñaur, con el que perdió, precisamente, días atrás en Barcelona.Del partido dijo que “no me afecta ganar o perder, es parte del día a día. Lo que cuesta es salir y salir a tope, hasta el final. Hoy tengo que ir con un poquito más de cuidado y para alguien que entiende el deporte como yo, ir a tope, al máximo sean cuales sean las posibilidades, es difícil. No hablo en el sentido negativo. Al revés. Hace tres semanas no sabía si podía jugar un partido oficial. Ahora llevo dos competiciones seguidas y estoy contento. Las cosas cambian rápido y estoy aquí”.