Rafa Nadal passa ronda en el seu retorn a Madrid amb un còmode triomf

El retorn de Rafa Nadal al Masters 1000 de Madrid va estar acompanyat d’un triomf devastador, còmode i sense contratemps davant del jove nord-americà Darwin Blanch, per 6-1 i 6-0, que va portar el pentacampió del Mutua Madrid Open cap a la segona ronda.

En una pista central de gom a gom, plena d’una visible càrrega emocional per l’anunciat comiat de Madrid, el guanyador de vint-i-dos Grand Slams va resoldre el partit en una hora i quatre minuts. Nadal, que disputa a la Caja Mágica el seu tercer torneig de la temporada després dels de Brisbane, al principi d’any i el Comte de Godó la setmana passada, s’enfrontarà en segona ronda amb l’australià Alex de Miñaur, amb el qual va perdre, precisament, dies enrere a Barcelona.Del matx va dir que no “m’afecta guanyar o perdre, és part del dia a dia. El que costa és sortir i sortir al màxim, fins al final. Avui he d’anar amb una miqueta més de cura i per a algú que entén l’esport com jo, anar al màxim, al màxim siguin quins siguin les possibilitats, és difícil. No parlo en el sentit negatiu. Al revés. Fa tres setmanes no sabia si podia jugar un enfrontament oficial. Ara porto dos competicions seguides i estic content. Les coses canvien ràpid i soc aquí”.