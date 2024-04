El Vila-sana hizo ayer en Lleida su último ensayo para la Final Four de la Liga de Campeones de hockey femenino, que se disputa este fin de semana en La Coruña. La plantilla se entrenó en el Onze de Setembre para adaptarse a la pista de parquet, superficie que se encontrará estos días en el Palacio de los Deportes de Riazor, escenario de la competición. Curiosamente, a la misma hora el Llista se entrenó en Vila-sana por idéntico motivo, en su caso adaptarse a la pista de terrazo que tiene el Reus en su pabellón.

Maria Porta, capitana del Vila-sana, explicaba que afrontan este reto con ganas y espera que la experiencia adquirida el año pasado en Lisboa sea un punto a favor. “Espero que sí que se note la experiencia. El año pasado éramos novatas en la competición y este año ya sabemos lo que es, por tanto, los nervios que podíamos tener el año pasado no tienen que estar”, explicó, añadiendo que “confiamos en nosotras y espero que entre el juego y las ganas que ponemos siempre, sean los ingredientes perfectos para pasar de la semifinal a la final y llevarnos el domingo la copa”.Ve esta segunda participación en la Final Four como un premio al esfuerzo. “Es el premio a muchos años de trabajo y también la recompensa de todo lo que estamos trabajando día a día. Sabemos que será difícil porque al final los cuatro equipos la queremos ganar y hemos trabajado mucho para llegar aquí. Estábamos en el grupo de la muerte y hemos demostrado que queríamos estar aquí”, añadió.Recordó que hay dos títulos en juego. “La semana pasada se nos escapó uno, la Copa, y quedan la Champions y la Liga. Sabemos que tenemos opciones a todo, y que será muy exigente. Tenemos delante un rival muy que es muy fuerte pero también nosotras somos fuertes”. El equipo juega mañana la semifinal ante el Palau de Plegamans (17.00), mientras que a las 19.30 se enfrentarán el Fraga que entrena el leridano Jordi Capdevila, y que debuta en una Final Four de la Champions, ante el equipo anfitrión, el Coruña, que también tiene representación leridana, con la jugadora Mar Franci.La expedición parte hoy hacia la ciudad gallega y, sea cual sea el resultado de la competición, el regreso a Vila-sana no será hasta el miércoles por la noche, ya que el equipo se quedará en La Coruña porque ese miércoles, 1 de mayo, tiene partido de Liga ante el equipo gallego, a las 17.30.Por cierto, en el entrenamiento de ayer en el Onze de Setembre, el equipo tambien ensayó penaltis y faltas directas. Lluís Rodero ha querido preparar hasta el último detalle.