El Vila-sana va fer ahir a Lleida el seu últim assaig per a la Final Four de la Lliga de Campions d’hoquei femení, que es disputa aquest cap de setmana a la Corunya. La plantilla es va entrenar a l’Onze de Setembre per adaptar-se a la pista de parquet, superfície que es trobarà aquests dies al Palau dels Esports de Riazor, escenari de la competició. Curiosament, a la mateixa hora el Llista es va entrenar a Vila-sana per idèntic motiu, en el seu cas adaptar-se a la pista de terratzo que té el Reus al seu pavelló.

Maria Porta, capitana del Vila-sana, explicava que afronten aquest repte amb ganes i espera que l’experiència adquirida l’any passat a Lisboa sigui un punt a favor. “Espero que sí que es noti l’experiència. L’any passat érem principiants en la competició i aquest any ja sabem el que és, per tant, els nervis que podíem tenir l’any passat no han d’estar”, va explicar, per afegir que “confiem en nosaltres i espero que entre el joc i les ganes que hi posem sempre siguin els ingredients perfectes per passar de la semifinal a la final i emportar-nos aquest diumenge la copa”.

L’equip es quedarà a la Corunya ja que dimecres té partit de Lliga davant de l’equip gallec

Veu aquesta segona participació en la Final Four com un premi a l’esforç. “És el premi a molts anys de treball i també la recompensa de tot el que estem treballant dia a dia. Sabem que serà difícil perquè al final els quatre equips la volem guanyar i hem treballat molt per arribar fins aquí. Estàvem en el grup de la mort i hem demostrat que volíem estar aquí”, va afegir Porta.Va recordar que hi ha dos títols en joc. “La setmana passada se’ns en va escapar un, la Copa, i queden la Champions i la Lliga. Sabem que tenim opcions a tot, i que serà molt exigent. Tenim davant un rival que és molt fort però també nosaltres som fortes.” L’equip juga demà la semifinal davant del Palau de Plegamans (17.00), mentre que a les 19.30 s’enfrontaran el Fraga que entrena el lleidatà Jordi Capdevila, i que debuta en una Final Four de la Champions, davant de l’equip amfitrió, el Corunya, que també compta amb representació lleidatana, amb la jugadora Mar Franci.L’expedició parteix avui divendres cap a la ciutat gallega i, sigui quin sigui el resultat de la competició, la tornada a Vila-sana no serà fins dimecres a la nit, ja que l’equip es quedarà a la Corunya perquè aquell dimecres, 1 de maig, té partit de Lliga davant de l’equip gallec, a les 17.30.Per cert, a l’entrenament d’ahir a l’Onze de Setembre, l’equip també va assajar penals i faltes directes. Lluís Rodero ha volgut preparar fins a l’últim detall.