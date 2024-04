El Espanyol será el rival

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El AEM no pasó ayer del empate en el campo del DUX Logroño (0-0) en un partido en el que fue el fiel reflejo de lo que ha sido la temporada: un equipo con una envidiable solidez defensiva que permitió mantener la decimoquinta portería a cero en 26 partidos de Liga, pero una también notable falta de acierto en el área rival, que no le permitió aprovechar sus ocasiones y provoca que el conjunto leridano caiga de la quinta a la sexta plaza al final de la fase regular.

Por ello, su rival en el play off será el Espanyol, que tenía asegurada la tercera plaza y ayer perdió por 0-2 ante el Atlético B, con la vuelta en Barcelona y con ventaja para las blanquiazules, porque un empate tras la prórroga las clasificaría. Desde muy pronto, el conjunto leridano vio que se desvanecían sus opciones de ser cuarto, porque Osasuna encarriló rápido su partido ante el Europa (0-3), por lo que la lucha se centraba en mantener la quinta plaza.Eso era algo que parecía cerca, porque el Alhama necesitaba un triunfo para superar al AEM y su partido ante el Alavés llegó empatado a uno en el añadido, pero el equipo murciano se llevó el triunfo sobre la bocina (2-1) y se medirá a Osasuna.El conjunto leridano visitaba ayer a un Logroño cargado de confianza, que llegaba después de encadenar cinco partidos sin perder ni encajar. Además, tenía un aliciente extra, ya que su capitana, Olga García, internacional con la selección española y ganadora de cuatro Ligas y tres Copas, disputó su último partido como profesional y fue homenajeada en el partido, ya que sus compañeras le hicieron el partido cuando fue sustituida, y también antes y después.Así, el conjunto riojano sacó un once de garantías, pese a que no se jugaba nada, como también hizo el AEM. La principal novedad en el conjunto leridano fue la aparición de Coba en la portería, que acompañó a un equipo lo más titular posible, teniendo en cuenta las bajas de Palacios, Jeni, Yamila, Loba y Noe Fernández, esta última por precaución al estar apercibida.Elisa Tomé, que ayer pasó de la mediapunta al doble pivote, fue quien más peligro generó en el la primera parte, primero con distintos tiros lejanos y después tras un centro que Quesada no acertó en atrapar y que cayó en sus pies. Con la portera vencida, la alicantinna remató con potencia y el balón topo en Masferrer y después en el travesaño.El conjunto riojano supo ganar metros en el campo forzando faltas que frenaron el ritmo y le dieron la oportunidad a Olga García de intentar despedirse con un gol de balón parado, que no estuvo cerca de llegar.El Logroño puso una marcha más tras el descanso y obligó a trabajar más a la defensa leridana y a Paula Coba, que tuvo su intervención más destacada en el 65, cuando leyó bien una vaselina de Del Trecco, después de que Olga Carcía y Guehai la pusieran a prueba anteriormente.El AEM también encontró la manera de inquietar a Fukuta, la meta visitante tras el descanso. La japonesa primero vio cómo Aithiara remató fuera una volea en el área pequeña y después cómo Evelyn mandó alta una falta peligrosa. En el campo contrario, Del Trecco empaló una volea que golpeó en el larguero (75’), en lo que fue un pequeño rasguño a un AEM que se sintió con fuerzar para buscar el gol con insistencia en los últimos minutos. Vera Rico y Ana Recarte, que debutó ayer tras su llegada en enero, brindaron energía al ataque y rozaron el gol. La castellonense mandó un tiro potente al palo en el 80, cinco minutos antes de que un pase filtrado hacia ella, que obligó a la salida de la portera, terminara con el balón a los pies de una Recarte que, con la portería vacía, envió el balón al lateral de la red y dejó claro una vez más que si el AEM ha logrado un play off histórico, no es por su acierto de cara a portería.

El técnico del AEM, Rubén López, reconoció que “me voy con buenas sensaciones, pero nos ha faltado un poco lo de toda la temporada, claridad a partir de tres cuartos de campo, ideas y acierto. Nos falta decidir un poco mejor”. “Queríamos ganar para quedar lo más arriba posible y creo que hemos hecho lo suficiente para irnos con la victoria”, añadió el técnico, que deseó “tener un poco más de acierto en el play off”.

Precisamente, el técnico destacó “la ilusión” con la que el conjunto leridano afronta la promoción que, según él, en gran parte se ha conseguido gracias a que “hemos mejorado mucho fuera de casa esta temporada. Nos hemos mostrado muy sólidos y hemos sacado puntos importantes”.Sin embargo, Rubén López reconoció que “queríamos ganar para quedar lo más arriba posible” y lamentó especialmente que “teníamos el partido controlado casi en todo momento”. “Al final, nos enfrentábamos un equipo que lleva 15 porterías a cero y otro, el Logroño, que ya lleva seis sin encajar. Por estadística, un 0-0 era probable”, concluyó el entrenador.Por su parte, Paula Coba se mostró “muy emocionada y con muchas ganas de poder disputar el partido en la portería”, alabó que “las porterías a cero son mérito de todo el equipo” y añadió que “está siendo un año lleno de aprendizaje al lado de Laura Martí”. Por su lado, Elisa Tomé declaró que “hemos hecho un buen partido y ahora nos enfrentaremos a quien sea con la ilusión de pasar”. “Ha sido una lástima la ocasión del travesaño”, añadió la centrocampista.