L'Espanyol serà el rival

L’AEM no va passar ahir de l’empat al camp del DUX Logronyo (0-0) en un xoc en el qual va ser el fidel reflex del que ha estat la temporada: un equip amb una envejable solidesa defensiva que va permetre mantenir la quinzena porteria a zero en 26 partits de Lliga, però una també notable falta d’encert a l’àrea rival, que no li va permetre aprofitar les ocasions i provoca que el conjunt lleidatà caigui de la cinquena a la sisena plaça al final de la fase regular.

Per això, el rival al play-off serà l’Espanyol, que tenia assegurada la tercera plaça i ahir va perdre per 0-2 amb l’Atlètic B, amb la tornada a Barcelona i amb avantatge per a les blanc-i-blaves, perquè un empat després de la pròrroga les classificaria. Des de molt aviat, el conjunt lleidatà va veure que s’esvaïen les opcions de ser quart, perquè l’Osasuna va encarrilar ràpid el partit contra l’Europa (0-3), per la qual cosa la lluita se centrava a mantenir la cinquena plaça.Això era una cosa que semblava a prop, perquè l’Alhama necessitava un triomf per superar l’AEM i el matx davant de l’Alabès va arribar empatat a 1 en l’afegit, però l’equip murcià es va emportar el triomf sobre la botzina (2-1) i s’enfrontarà a l’Osasuna.El conjunt lleidatà visitava ahir un Logronyo carregat de confiança, que arribava després d’encadenar cinc encontres sense perdre ni encaixar. A més, tenia un al·licient extra, ja que la seua capitana, Olga García, internacional amb la selecció espanyola i guanyadora de quatre Lligues i tres Copes, va disputar l’últim matx com a professional i va ser homenatjada, ja que les companyes li van fer el passadís quan va ser substituïda, i també abans i després.Així, el conjunt riojà va treure un onze de garanties, malgrat que no s’hi jugava res, com també va fer l’AEM. La principal novetat al conjunt lleidatà va ser l’aparició de Coba a la porteria, que va acompanyar un equip al més titular possible, tenint en compte les baixes de Palacios, Jeni, Yamila, Loba i Noe Fernández, aquesta última per precaució a l’estar advertida. Elisa Tomé, que ahir va passar de la mitja punta al doble pivot, va ser qui més perill va generar en la primera part, primer amb diferents trets llunyans i després d’una centrada que Quesada no va encertar a atrapar i que li va caure als peus. Amb la portera vençuda, l’alacantina va rematar amb potència i la pilota va picar en Masferrer i després en el travesser.El conjunt riojà va saber guanyar metres al camp forçant faltes que van frenar el ritme i li van donar l’oportunitat a Olga García d’intentar acomiadar-se amb un gol de pilota aturada, que no va estar a prop d’arribar.El Logronyo va posar una marxa més a la represa i va obligar a treballar més la defensa lleidatana i Paula Coba, que va tenir la seua intervenció més destacada en el 65, quan va llegir bé una vaselina de Del Trecco, després que Olga Carcía i Guehai la posessin a prova anteriorment.L’AEM també va trobar la manera d’inquietar Fukuta, la meta visitant després del descans. La japonesa primer va veure com Aithiara va rematar fora una volea a l’àrea petita i després com Evelyn va enviar alta una falta perillosa. En camp contrari, Del Trecco va empalar una volea que va colpejar al travesser (75’), una petita rascada a un AEM que es va sentir amb forces per buscar el gol amb insistència en els últims minuts. Vera Rico i Ana Recarte, que va debutar ahir després de la seua arribada al gener, van brindar energia a l’atac i van vorejar el gol. La castellonenca va enviar un tret potent al pal al 80, cinc minuts abans que una passada filtrada cap a ella, que va obligar a la sortida de la portera, acabés amb la pilota als peus d’una Recarte que, amb la porteria buida, va enviar la pilota al lateral de la xarxa i va deixar clar una vegada més que si l’AEM ha aconseguit un play-off històric no és pel seu encert de cara a barraca.

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va reconèixer que “me’n vaig amb bones sensacions, però ens ha faltat una mica allò de tota la temporada, claredat a partir de tres quarts de camp, idees i encert. Ens falta decidir una mica millor”. “Volíem guanyar per quedar al més amunt possible i crec que hem fet prou per anar-nos-en amb la victòria”, va afegir el tècnic, que va desitjar “tenir una mica més d’encert en el play-off”.

Precisament, el tècnic va destacar “la il·lusió” amb què el conjunt lleidatà afronta la promoció que, segons ell, en gran part s’ha aconseguit gràcies al fet que “hem millorat molt fora de casa aquesta temporada. Ens hem mostrat molt sòlids i hem tret punts importants”.Tanmateix, Rubén López va reconèixer que “volíem guanyar per quedar al més amunt possible” i va lamentar especialment que “teníem el partit controlat gairebé en tot moment”. “Al final, ens enfrontàvem a un equip que porta quinze porteries a zero i un altre, el Logronyo, que ja en porta sis sense encaixar. Per estadística, un 0-0 era probable”, va concloure l’entrenador.Per la seua part, Paula Coba es va mostrar “molt emocionada i amb moltes ganes de poder disputar l’enfrontament a la porteria”, va lloar que “les porteries a zero són mèrit de tot l’equip” i va afegir que “està sent un any ple d’aprenentatge al costat de Laura Martí”. Per la seua banda, Elisa Tomé va declarar que “hem fet un bon partit i ara ens enfrontarem a qui sigui amb la il·lusió de passar”. “Ha estat una llàstima l’ocasió del travesser”, va afegir la centrecampista.