Imágenes de la celebración dels ascenso del Alpicat a la OK Liga

Alpicat se echó ayer a la calle para festejar por todo lo alto la gesta conseguida por el club de hockey sobre patines de la localidad, que hace una semana se proclamó campeón de Liga y logró el ascenso a la OK Liga, un objetivo que perseguía desde hacía cuatro años.

Es la segunda vez que la entidad rojilla, fundada en 2004, logra situar a uno de sus equipos en la máxima categoría del hockey estatal. La primera la firmó el femenino, que en 2022 alcanzó también la OK Liga, a la que podría regresar este mismo año.

Los festejos comenzaron poco después de que acabara el partido que el equipo de Jordi Expósito jugó a las 5 ante el Taradell, el último en casa y que fue un mero trámite (ver desglose). Jugadores y técnicos, enfundados en la camiseta conmemorativa del ascenso con el lema ‘Ho hem aconseguit, som d’OK Lliga’, se subieron a un remolque y, tras el lanzamiento de una traca, comenzaron la rúa por las principales calles de la localidad acompañados por cerca de unos 300 seguidores. No faltaron los cánticos de ‘¡Som equip d’OK Lliga!’ y la canción de We are the Champions de Queen sonando a todo trapo por la megafonía.A su llegada al ayuntamiento, algunos jugadores de la base del club hicieron el pasillo con sus sticks a los grandes protagonistas, que entraron en el consistorio donde fueron recibidos por el alcalde Joan Gilart, que calificó de “histórica” la gesta del equipo durante su parlamento desde el balcón, desde donde algunos jugadores se dirigieron a la afición congregada en la Plaça de l’Església. Después, la plantilla regresó al pabellón Antoni Roure para hacer el final de fiesta, ya pensando en una próxima temporada histórica.

El Lleidanet Alpicat se dio todo un festín goleador en su despedida de la temporada en casa, ya con el objetivo del ascenso ya asegurado. El conjunto de Jordi Expósito, que tenía la baja de su capitán, Joan Ramon Serret, encauzó muy rápido la victoria con un tanto de Mats Zilken a los cuatro minutos de juego. Los leridanos, que solo han perdido un partido en toda la temporada, aumentaron la cuenta goleador antes del descenso con cuatro goles más, anotados por Miquel Serret, Vázquez, Arnáez y Ballestero (5-1). En la reanudación, ya con el partido sentenciado, el Alpicat se agradó y anotó cuatro tantos más por mediación de Arnaéz, Soto y doblete de Zilken, que se sitúa como máximo goleador.

Festival en la despedida en casa