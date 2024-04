Festa grossa a Alpicat

Alpicat es va llançar ahir als carrers amb tota l’esplendor per la gesta aconseguida pel club d’hoquei patins de la localitat, que fa una setmana es va proclamar campió de Lliga i va assolir l’ascens a l’OK Lliga, un objectiu que perseguia des de feia quatre anys.

És la segona vegada que l’entitat roja, fundada el 2004, aconsegueix situar un dels seus equips a la màxima categoria de l’hoquei estatal. La primera la va firmar el femení, que el 2022 es va enfilar també a l’OK Lliga, a la qual podria tornar aquest mateix any.Els festejos van començar poc després que acabés el partit que l’equip de Jordi Expósito va jugar a les 5 davant del Taradell, l’últim a casa i que va ser un simple tràmit (vegeu el desglossament). Jugadors i tècnics, enfundats a la samarreta commemorativa de l’ascens amb el lema “Ho hem aconseguit, som d’OK Lliga”, van pujar a un remolc i, després del llançament d’una traca, van començar la rua pels principals carrers de la localitat acompanyats per prop d’uns 300 seguidors. No van faltar els càntics de “Som equip d’OK Lliga!” i la cançó de We are the Champions de Queen sonant a tot drap per la megafonia.A l’arribar a l’ajuntament, alguns jugadors de la base del club van fer el passadís amb els seus estics als grans protagonistes, que van entrar al consistori, on van ser rebuts per l’alcalde Joan Gilart, que va qualificar d’“històrica” la gesta de l’equip durant el seu parlament des del balcó, des d’on alguns jugadors es van dirigir a l’afició congregada a la plaça de l’Església. Després, la plantilla va tornar al pavelló Antoni Roure per fer el final de festa, ja pensant en una pròxima temporada històrica.

El Lleidanet Alpicat es va regalar tota una alifara golejadora en el comiat de la temporada a casa, amb l’objectiu de l’ascens ja assegurat. El conjunt de Jordi Expósito, que tenia la baixa del capità, Joan Ramon Serret, va encarrilar molt ràpid la victòria amb un gol de Mats Zilken als quatre minuts de joc. Els lleidatans, que només han perdut un partit en tota la temporada, van augmentar el compte golejador abans del descens amb quatre dianes més, anotades per Miquel Serret, Vázquez, Arnáez i Ballester (5-1).

A la represa, ja amb el partit dat i beneït, l’Alpicat es va agradar i va anotar quatre gols més per mediació d’Arnaéz, Soto i doblet de Zilken, que se situa com a màxim golejador.

Festival en el comiat a casa