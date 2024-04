Final anticipada en casa

El Lleida Esportiu afronta hoy (12.00/Lleida En Joc) una final ante el Europa si quiere mantener las opciones de ascenso directo en la última jornada de Liga, en la que visitará al ahora líder, el Hércules. En un tramo final de temporada apretadísimo, los cuatro primeros clasificados del grupo se enfrentan entre sí en esta penúltima jornada: el líder Hércules visita el campo del Badalona Futur, cuarto y a cuatro puntos, mientras que el Lleida, segundo a un solo punto del primero, recibe al Europa, tercero y un punto por detrás.

Ante estos enfrentamientos directos, es imposible que ningún equipo se proclame campeón hoy mismo, pero el Lleida Esportiu debe al menos puntuar para mantener opciones reales de quedar primero en la última jornada y si gana hoy, subirá si también vence en el Rico Pérez.Además, el partido de hoy puede suponer el último choque en el Camp d’Esports de la temporada y la afición responderá con creces para apoyar al equipo. El club puso a la venta más de 4.300 entradas anticipadas en una oferta para el público general, que quedaron agotadas ayer. A todos esos aficionados, se le sumarán los abonados y aquellos que quieran adquirir la entrada hoy en las taquillas, por lo que se espera una gran entrada en el Camp d’Esports, y también un desplazamiento masivo de la afición del Europa, que agotó sus 350 entradas.Ante su público, el Lleida tendrá la oportunidad de conseguir una victoria en un duelo directo esta temporada, tras perder por 0-1 los tres enfrentamientos en casa ante equipos de play off. El técnico de los leridanos, Ángel Viadero, dejó claro que “no tenemos ganas de sacarnos ninguna espina clavada, solo pensamos en ganar, sea el rival que sea, porque tenemos la suerte de depender de nosotros mismos, pero solo vale el triunfo”.El cántabro tendrá la duda hasta última hora de Roger Figueras, que tiene una lesión en la mano e intentará apurar para aparecer en el partido, mientras que el Europa no podrá contar con una de sus referencias atacantes, Pablo Servetti, que cumplirá ciclo de amonestaciones y será una baja sensible para el equipo barcelonés, que baja mucho su rendimiento lejos del Nou Sardenya, donde ganó al Lleida por 3-0. Fuera de casa, solo ha ganado dos de sus 16 partidos y suma 15 puntos.