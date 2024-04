Final anticipada a casa

El Lleida Esportiu afronta avui (12.00/Lleida En Joc) una final davant de l’Europa si vol mantenir les opcions d’ascens directe en l’última jornada de Lliga, en què visitarà l’ara líder, l’Hèrcules. En un tram final de temporada atapeïdíssim, els quatre primers classificats del grup s’enfronten entre si en aquesta penúltima jornada: el líder Hèrcules visita el camp del Badalona Futur, quart i a quatre punts, mentre que el Lleida, segon a un sol punt del primer, rep l’Europa, tercer i un punt darrere.

Davant d’aquests enfrontaments directes, és impossible que cap equip es proclami campió avui mateix, però el Lleida Esportiu almenys ha de puntuar per mantenir opcions reals de quedar primer en l’última jornada i si guanya avui, pujarà si també venç al Rico Pérez.A més, l’enfrontament d’avui pot suposar l’últim xoc al Camp d’Esports de la temporada i l’afició respondrà amb escreix per donar suport a l’equip. El club va posar a la venda més de 4.300 entrades anticipades en una oferta per al públic general, que van quedar esgotades ahir. A tots aquests aficionats, se’ls sumaran els abonats i aquells que vulguin adquirir l’entrada avui a les taquilles, per la qual cosa s’espera una gran entrada al Camp d’Esports, i també un desplaçament massiu de l’afició de l’Europa, que va esgotar les seues 350 entrades.Davant del seu públic, el Lleida tindrà l’oportunitat d’aconseguir una victòria en un duel directe aquesta temporada, després de perdre per 0-1 els tres enfrontaments a casa davant d’equips de play-off. El tècnic dels lleidatans, Ángel Viadero, va deixar clar que “no tenim ganes de treure’ns cap espina clavada, només pensem a guanyar, sigui el rival que sigui, perquè tenim la sort de dependre de nosaltres mateixos, però només val el triomf”.El càntabre tindrà el dubte fins a última hora de Roger Figueras, que té una lesió a la mà i intentarà esgotar per aparèixer al matx, mentre que l’Europa no podrà comptar amb una de les seues referències atacants, Pablo Servetti, que complirà cicle d’amonestacions i serà una baixa sensible per a l’equip barceloní, que redueix molt el seu rendiment lluny del Nou Sardenya, on va guanyar al Lleida per 3-0. Fora de casa, només ha guanyat dos dels seus 16 partits i suma 15 punts.