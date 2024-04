Abocados al play off

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida cayó ayer en un Camp d’Esports con asistencia récord esta temporada por 0-1 en el duelo directo ante el Europa y certificó que vive instalado en el día de la marmota en sus enfrentamientos en casa ante rivales de play off, ya que ha perdido por el mismo resultado y con el mismo guion de partido ante Hércules, Sant Andreu, Badalona Futur y ayer, en el dia más doloroso porque la derrota priva a los azules de optar al ascenso directo en la última jornada en el Rico Pérez, tras el triunfo del Hércules en casa del Badalona Futur (1-2).

De este modo, los únicos dos equipos que optarán a quedar primeros serán el propio Hércules, que se la jugará ante los azules el domingo, y el Europa, que juega en casa contra el Espanyol B y necesitará ganar y el triunfo azul para poder ser campeón, después de ser el verdugo de los de Viadero ayer con un tanto del leridano Adri Gené a la hora de partido. Además de ser juez del ascenso, el Lleida también se jugará en Alicante su posición en el play off, ya que puede ser desde segundo hasta quinto, lo que le quitaría el factor campo en el play off al cual se ve abocado tras la derrota de ayer.En otro día grande en el Camp d’Esports, que reunió a 10.512 espectadores, salió decidido a ganar, robando balones que no significaron peligro.Así, antes del descanso, Pau Torres, el jugador con más partidos de la historia del Lleida Esportiu que regresó ayer al Camp d’Esports como visitante cedido por el Atlètic Lleida, solo tuvo que tapar un remate de Chuli con el tacón y vio como el andaluz mandaba muy alta una volea acrobática en el 45.El Lleida, que atacaba frente a su hinchada del Gol Nord, tras el descanso, salió más enchufado que el Europa en la segunda mitad y en el minuto 47, hizo un primer intento con un tiro desde la frontal del área de Montero que salió muy cerca del palo. El Europa mientras, esperaba sus oportunidades mandando balones largos a los puntas Adri Gené y Eslava, muy vigilado por un Vigário que suplió al lesionado Figueras en la defensa. Y los dos atacantes escapulados fueron los protagonistas del gol en el minuto 59. Eslava le ganó el cuerpo a cuerpo a Campins y controló un balón largo en la banda, para asistir a un Adri Gené que entró al remate solo en el punto de penalti y congeló a un Camp d’Esports que no se creía verse otra vez en esa situación (0-1). El conjunto de Viadero acusó el golpe y solo pudo reaccionar en los últimos diez minutos, en los que el gol más con el corazón que con la cabeza. Becerra buscó el gol a la desesperada tras una serie de rebotes dentro del área, disparó des del punto de penalti forzando una buena intervención abajo de Pau Torres.Para seguir repitiendo el guion de todos los infaustos enfrentamientos directos en casa, en los minutos finales Agüero dribló a un defensor dentro del área con la intención de plantarse solo ante Pau Torres, pero se cayó antes al suelo reclamando un posible penalti por la zancadilla del visitante Castell. La cosa se complicó aún más para los de Viadero, ya que Vigário fue expulsado por doble amarilla en el 89, por lo que los azules solo fueron capaces de colgar balones en los seis minutos de añadido, en los que olvidaron cualquier rigor táctico y buscaron el tanto del empate a la desesperada, acabando incluso con Bakero jugando de central.Sin embargo, el ‘déjà-vu’ se revivió por completo y el Lleida encajó la cuarta derrota por 0-1 en los enfrentamientos directos en casa, que le condenan a jugar el play off si quiere subir.

El Lleida, juez para el ascenso en Alicante

El Lleida no consiguió ayer ganar su primer duelo directo del curso y cerrará la Liga con otro, en el campo de un Hércules que subirá si consigue la victoria. En caso de que el Lleida sume, abrirá la puerta a que el Europa sea el campeón, siempre que se combine con un triunfo suyo ante el Espanyol B.

Reconocimiento al AEM antes del partido

Instantes antes del partido, las jugadoras del AEM fueron homenajeadas en el césped del Camp d’Esports por la consecución del play off de ascenso a Primera. Las leridanas jugaran las semifinales ante el Espanyol, que se abrirán el domingo (12.00) en el Recasens y acabarán el miércoles siguiente.

Más de 10.000 almas en el Camp d’Esports

El estadio del Lleida vivió la entrada más numerosa de la temporada, superando los diez mil asistentes por primera vez. De hecho, dos horas antes del partido un numeroso grupo de aficionados ya se reunió para recibir a los jugadores cánticos y bengalas mientras llegaban al estadio.