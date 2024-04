Abocats al play-off

detail.info.publicated ARNAU VILÀ FONT detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Lleida va caure ahir en un Camp d’Esports amb assistència rècord aquesta temporada per 0-1 en el duel directe davant de l’Europa i va certificar que viu instal·lat en el dia de la marmota en els seus enfrontaments a casa davant de rivals de play-off, ja que ha perdut pel mateix resultat i amb el mateix guió contra Hèrcules, Sant Andreu, Badalona Futur i ahir, en el dia més dolorós, perquè la derrota priva els blaus d’optar a l’ascens directe a l’última jornada al Rico Pérez, després del triomf de l’Hèrcules a casa del Badalona Futur (1-2).

D’aquesta manera, els únics dos equips que optaran a quedar primers seran el mateix Hèrcules, que se la jugarà davant dels blaus diumenge, i l’Europa, que juga a casa contra l’Espanyol B i necessitarà guanyar i el triomf blau per poder ser campió, després de ser el botxí dels de Viadero ahir amb un gol del lleidatà Adri Gené a l’hora de partit. A banda de ser jutge de l’ascens, el Lleida també es jugarà a Alacant la seua posició en el play-off, ja que pot ser des de segon fins a cinquè, la qual cosa li trauria el factor camp en el play-off al qual es veu abocat amb la derrota d’ahir.En un altre dia gran al Camp d’Esports, que va reunir 10.512 espectadors, el Lleida va sortir decidit a guanyar, robant pilotes que no van significar perill. Així, abans del descans, Pau Torres, el jugador amb més partits de la història del Lleida Esportiu i que va tornar ahir al Camp d’Esports com a visitant cedit per l’Atlètic Lleida, només va haver de tapar una rematada de Chuli amb el taló i va veure com l’andalús enviava molt alta una volea acrobàtica en el 45.El Lleida, que atacava davant l’afició del Gol Nord, després del descans, va sortir més endollat que l’Europa i en el minut 47 va fer un primer intent amb un tret des de la frontal de l’àrea de Montero que va sortir molt a prop del pal. L’Europa, mentrestant, esperava les seues oportunitats enviant pilotes llargues als puntes Adri Gené i Eslava, molt vigilat per un Vigário que va suplir el lesionat Figueras en defensa. I els dos atacants escapulats van ser els protagonistes del gol en el minut 59. Eslava va guanyar el cos a cos a Campins i va controlar una pilota llarga a la banda, per assistir un Adri Gené que va entrar a la rematada sol en el punt de penal i va congelar un Camp d’Esports que no es creia veure’s una altra vegada en aquesta situació (0-1). El conjunt de Viadero va acusar el cop i només va poder reaccionar en els últims deu minuts, en els quals va buscar el gol més amb el cor que amb el cap. Becerra el va cercar a la desesperada en una sèrie de rebots dins de l’àrea, va disparar des del punt de penal i va forçar una bona intervenció a baix de Pau Torres.Per continuar repetint el guió de tots els infaustos enfrontaments directes a casa, en els minuts finals Agüero va driblar un defensor dins de l’àrea amb la intenció de plantar-se sol davant de Pau Torres, però va caure abans a terra reclamant un possible penal per la traveta del visitant Castell. La cosa es va complicar encara més per als de Viadero, ja que Vigário va ser expulsat per doble groga en el 89, de forma que els blaus només van ser capaços de penjar pilotes a l’olla en els sis minuts d’afegit, en els quals van oblidar qualsevol rigor tàctic i van buscar el gol de l’empat a la desesperada, acabant fins i tot amb Bakero jugant de central.Tanmateix, el déjà-vu es va reviure del tot i el Lleida va encaixar la quarta derrota per 0-1 en els enfrontaments directes a casa, que el condemnen a jugar el play-off si vol pujar.

El Lleida, jutge per a l’ascens a Alacant

El Lleida no va aconseguir ahir guanyar el primer duel directe del curs i tancarà la Lliga amb un altre, al camp d’un Hèrcules que pujarà si aconsegueix la victòria. En cas que el Lleida sumi, obrirà la porta que l’Europa sigui el campió, sempre que es combini amb un triomf seu davant de l’Espanyol B.

Reconeixement a l’AEM abans del partit

Instants abans del partit, les jugadores de l’AEM van ser homenatjades a la gespa del Camp d’Esports per la consecució del play-off d’ascens a Primera. Les lleidatanes jugaran les semifinals davant de l’Espanyol, que s’obriran diumenge (12.00) al Recasens i acabaran el dimecres següent.

Més de 10.000 ànimes al Camp d’Esports

L’estadi del Lleida va registrar l’entrada més nombrosa de la temporada, en la qual es van superar els deu mil assistents per primera vegada. De fet, dos hores abans del matx, un nombrós grup d’aficionats ja es va reunir per rebre els jugadors amb càntics i bengales mentre arribaven a l’estadi.